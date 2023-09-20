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У ВР назвали причину погіршення відносин поміж Польщею та Україною

20 вересня 2023 14:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Польща та Україна посварились через зерно: у ВР прокоментували
Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Навіть між близькими друзями, якими є Україна і Польща, можуть бути певні розбіжності, повʼязані з різними економічними інтересами. І це цілком нормально.

Слід дочекатися проведення парламентських виборів у Польщі, що заплановані на жовтень. Після них риторика зазвичай змінюється і політики переходять до конструктиву.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Сподіваюся, питання українського зерна знайде конструктивне рішення на рівні комунікації між президентами. Треба враховувати такий делікатний аспект польської внутрішньої політики як парламентські вибори у жовтні. В цій ситуації важливо утриматися від негативної риторики, щоб не посилити позиції польської партії "Конфедерація", яка не є прихильною до України", — пояснює політик.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Також, за його словами, важливо, щоб певними розбіжностями поміж Україною та Польщею не скористалися наші вороги і ті європейські політики, які мріють розсварити обидві країни і повернутися до "звичайного бізнесу" (business as usual) з Росією.

"Я впевнений, що дружба між Україною і Польщею є настільки міцною, що успішно витримає будь-які випробування. Просто треба почекати, коли у Польщі пройдуть вибори. Після них зазвичай риторика змінюється і політики переходять до конструктиву", — наголосив Мережко.

Нагадаємо, за інформацію Bloomberg, уряд Польщі заявив про можливе скорочення фінансової підтримки мільйонів українських біженців, яких вона приймає.

За словами заступника міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Варшава витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які втекли з України.

А запланована на вівторок, 19 вересня, зустріч Президентів України та Польщі Володимира Зеленського Анджея Дуди була скасована. Очільники держав мали зустрітися під час Генасамблеї ООН у США.

 

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