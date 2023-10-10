Бюджет-2024: в Минэкономике дали прогноз по дефициту

Заседание Кабинета министров Украины. Фото: FB/Кабмин

Одну половину 42-миллиардного дефицита бюджета-2024 Украины может перекрыть помощь Европейского Союза, вторую половину — помощь других западных партнеров.

Взамен Украина должна разработать "план Украины", то есть план основных реформ и основных секторов, позволяющих экономике расти быстрее. Он должен быть готов к концу октября 2023 года.

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Об этом на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти" сказал замминистра экономики Алексей Соболев.

По его словам, с помощью Евросоюза в размере 50 млрд евро на 4 года, 18 млрд может зайти в бюджет Украины уже в следующем году. Тем самым такая сумма покроет одну половину бюджетного дефицита, другую половину должны покрыть другие партнеры.

Однако под эту программу Украина должна разработать "план Украины", то есть план основных реформ и основных секторов, позволяющих экономике расти быстрее. Основа плана уже наработана, финальный документ должен быть готов к концу октября.

Алексей Соболев. Фото: Минэкономика

"Такие планы европейские страны составляют год-полтора, а мы должны это сделать за 3 месяца, да еще во время войны. Но если к нам такие требования, то мы это сделаем. Реформы будут концентрироваться на аграрном секторе, ИТ, энергетике, перерабатывающей промышленности и критических материалов. Именно эти области за следующие 4 года могут привлечь миллиардные инвестиции и обеспечить интеграцию в ЕС", — сказал Соболев.

Напомним, по мнению руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева, ситуация в Израиле будет иметь очень непредвиденные последствия для Украины в вопросе международного финансирования в 2024 году.

Власти ожидают помощи от Европейской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ).