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У Мінекономіки розповіли, чим покриють 40-мільярдний дефіцит бюджету

10 жовтня 2023 17:03
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Бюджет-2024: в Мінекономіці дали прогноз щодо дефіциту
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: FB/Кабмін
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Одну половину 42-мільярдного дефіциту бюджету України може перекрити допомога Європейського Союзу, другу половину — допомога інших західних партнерів.

Взамін Україна має розробити "план України", тобто план основних реформ та основних секторів, які дозволять економіці зростати швидше. Він має бути готовий вже до кінця жовтня 2023 року.

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Про це на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади" сказав заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, із допомоги Євросоюзу у розмірі 50 млрд євро на 4 роки, 18 млрд може зайти у бюджет України вже наступного року. Цим самим така сума покриє одну половину бюджетного дефіциту, іншу половину мають покрити інші партнери. 

Однак під цю програму Україна повинна розробити "план України", тобто план основних реформ та основних секторів, які дозволять економіці рости швидше. Основа плану вже напрацьована, фінальний документ має бути готовим до кінця жовтня. 

"Такі плани європейські країни складають рік-півтора, а ми маємо це зробити за 3 місяці, та ще й під час війни. Але якщо до нас такі вимоги, то ми це зробимо. Реформи концентруватимусь на аргарному секторі, ІТ, енергетиці, переробній промисловості і критичних матеріалів. Саме ці області за наступні 4 роки можуть залучити мільярдні інвестиції та забезпечити інтеграцію в ЄС", — сказав Соболєв. 

Алексей Соболев
Олексій Соболев. Фото: Мінекономіки

Нагадаємо, на думку керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева, ситуація в Ізраїлі матиме дуже непередбачені наслідки для України у питанні міжнародного фінансування у 2024 році.

Влада очікує отримати допомогу від Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

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