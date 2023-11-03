Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow В Мариуполе россияне убили около 25 тыс. украинцев, — Андрющенко arrow

В Мариуполе россияне убили около 25 тыс. украинцев, — Андрющенко

3 ноября 2023 11:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Мариуполе россияне убили около 25 тыс. украинцев, — Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Мариуполе невозможно счесть точное количество погибших украинцев в результате российского вторжения. Однако пока известно о 25 тыс. убитых, среди которых по меньшей мере 164 ребенка. 

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Число погибших украинцев в Мариуполе

"Я считаю, что никто не знает, какая может быть цифра жертв в Мариуполе. Но если включить логику и анализ, 110 тыс., о которых говорит прокурор, — это немного многовато", — отметил он.

По словам Андрющенко, на момент начала полномасштабного вторжения в городе находилось около 400-450 тыс. человек. Если бы погибших действительно было бы 110 тыс. — это был бы убит каждый четвертый житель Мариуполя.

"Официальная цифра, озвученная Донецкой областной военной администрацией, — 25 тыс. похороненных", — добавил советник мэра.

Напомним, что после прихода "русского мира" в Мариуполь город превратился в сплошные руины и пустошь. Среди улицы горы мусор, а люди живут под открытым небом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме