В Мариуполе россияне убили около 25 тыс. украинцев, — Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: AP

В Мариуполе невозможно счесть точное количество погибших украинцев в результате российского вторжения. Однако пока известно о 25 тыс. убитых, среди которых по меньшей мере 164 ребенка.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Новини.LIVE.

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"Я считаю, что никто не знает, какая может быть цифра жертв в Мариуполе. Но если включить логику и анализ, 110 тыс., о которых говорит прокурор, — это немного многовато", — отметил он.

По словам Андрющенко, на момент начала полномасштабного вторжения в городе находилось около 400-450 тыс. человек. Если бы погибших действительно было бы 110 тыс. — это был бы убит каждый четвертый житель Мариуполя.

"Официальная цифра, озвученная Донецкой областной военной администрацией, — 25 тыс. похороненных", — добавил советник мэра.

Напомним, что после прихода "русского мира" в Мариуполь город превратился в сплошные руины и пустошь. Среди улицы горы мусор, а люди живут под открытым небом.