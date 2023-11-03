У Маріуполі росіяни вбили близько 25 тис. українців, — Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: AP

У Маріуполі неможливо порахувати точну кількість загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Проте наразі відомо про 25 тис. вбитих, серед яких щонайменше 164 дитини.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Новини.LIVE.

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"Я вважаю, що ніхто не знає яка може бути цифра жертв у Маріуполі. Але якщо увімкнути логіку й аналіз, 110 тисяч, про які каже пан прокурор — це трохи забагато", — зазначив він.

За словами Андрющенка, на момент початку повномасштабного вторгнення у місті перебувало приблизно 400-450 тисяч осіб. У випадку, якби загиблих дійсно було б 110 тисяч — це був би вбитий кожен четвертий мешканець Маріуполя.

"Офіційна цифра, озвучена Донецькою обласною військовою адміністрацією, — 25 тисяч похованих", — додав радник мера.

Нагадаємо, що після приходу "русского мира" в Маріуполь місто перетворилось на суцільні руїни та пустку. Серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.