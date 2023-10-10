Как вылететь из Израиля: цены на рейсы

Цена эвакуации: как украинцам уехать из Израиля и сколько это стоит
С начала войны ХАМАС против Израиля в стране продолжаются активные обстрелы — не обходят они и центр страны, Тель-Авив, возле которого находится крупнейший международный аэропорт. Большинство авиакомпаний в целях безопасности прекратили перевозку и отменили ближайшие рейсы.
Как эвакуироваться из Израиля — разбирались Новини.LIVE.
Отмена рейсов
Аэропорт в Израиле работает в штатном режиме — об этом заявили еще в субботу в начале вторжения. Однако решение о продлении рейсов остается за авиакомпаниями.
Таким образом, большинство перевозчиков отменили рейсы на неопределенный срок, в основном до завершения боевых действий в стране.
За отмену компании возвращают деньги за билет, предлагают оплатить гостиницу, а также рекомендуют обратиться в посольство своей страны для эвакуации.
Эвакуационные рейсы
Множество стран уже приступили к эвакуации своих граждан. К примеру, Польша отправила свои военные самолеты для эвакуации своих граждан.
Эвакуацией своих граждан самолетами занимается Португалия, Бразилия, Таиланд, Венгрия, Болгария и множество других. США даже рассматривают возможность эвакуации морем на корабле ВМС.
А вот об эвакуации украинцев ситуация пока не ясна. В посольстве Украины в Израиле сообщили, что постараются организовать чартерный рейс для украинцев в конце недели, поскольку сейчас авиалинии перегружены.
Ориентировочно это будет рейс в Молдову, откуда украинцы будут добираться домой уже своим ходом.
Тем временем спикер МИД Украины Олег Николенко в эфире телемарафона сообщил:
"Мы советуем гражданам по возможности покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется. Параллельно оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи нашим гражданам покинуть страну".
Так что пока с бесплатной эвакуацией ничего не понятно, людям советуют уезжать коммерческими рейсами.
Авиарейсы из Израиля
Если люди не готовы ждать эвакуации и стремятся уехать любой ценой, то вот какая это цена.
К примеру, самый дешевый рейс из Тель-Авива в Варшаву на 12 октября обойдется вам более чем в 13 тысяч гривен — это информация с сайта Kiwi.com.
Однако в основном речь идет не о прямых рейсах, а с пересадками в других странах — продолжительность такого путешествия может быть от 15 часов до более суток.
А вот самый быстрый рейс на эту же дату — всего 7 часов — обойдется более чем в 66 000 гривен.
Такая же ситуация с рейсами практически во все точки, из которых потом украинцы могут удобно добраться домой — в другие города Польши, а также в Молдову.
Проще будет добраться к примеру Турции — туда прямые рейсы летают. Именно через Стамбул в основном происходит первая пересадка по дороге в Польшу.
Однако, покупая билеты на другие рейсы, нет никакой гарантии, что и их не отменят.
Рейсы израильских авиалиний
Единственная авиакомпания, в которой можно быть уверенным — это El Al — израильские авиалинии. Они свои рейсы не отменяют.
Спрос на рейсы El Al — безумный. Даже сайт авиакомпании виснет от большого количества посетителей. Билеты раскупают быстро, а цены растут вместе со спросом.
Например, ближайший рейс в Варшаву имеет свободные места на понедельник, 16 октября. Билет эконом-класса на него обойдется в 510 долларов.
А вот билет в Катовице обойдется вообще почти в 1000 долларов. И ближайший рейс в понедельник, 16 октября.
В целом цены на рейсы El Al эконом-классом — от 500 до 1000 долларов. В эту стоимость входит один зарегистрированный багаж, одна ручная кладь в салон и личная вещь.
Также этот билет можно при необходимости вернуть и получить все средства обратно.
Итак, для украинцев сейчас есть два варианта: позвонить в посольство Украины и записаться на эвакуацию, или выложить сумму, больше средней зарплаты в Украине за билет на рейс израильских авиалиний El Al.