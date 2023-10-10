Как вылететь из Израиля: цены на рейсы

Очереди в израильском аэропорту Бен Гурион. Фото: vesty.co.il

Мария Кагал Редактор международного отдела

С начала войны ХАМАС против Израиля в стране продолжаются активные обстрелы — не обходят они и центр страны, Тель-Авив, возле которого находится крупнейший международный аэропорт. Большинство авиакомпаний в целях безопасности прекратили перевозку и отменили ближайшие рейсы.

Как эвакуироваться из Израиля — разбирались Новини.LIVE.

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Отмена рейсов

Аэропорт в Израиле работает в штатном режиме — об этом заявили еще в субботу в начале вторжения. Однако решение о продлении рейсов остается за авиакомпаниями.

Таким образом, большинство перевозчиков отменили рейсы на неопределенный срок, в основном до завершения боевых действий в стране.

Сообщение об отмене рейса Тель-Авив — Варшава. Фото: скриншот

За отмену компании возвращают деньги за билет, предлагают оплатить гостиницу, а также рекомендуют обратиться в посольство своей страны для эвакуации.

Сообщение от Wizz Air с советом обратиться в посольство. Фото: скриншот

Эвакуационные рейсы

Множество стран уже приступили к эвакуации своих граждан. К примеру, Польша отправила свои военные самолеты для эвакуации своих граждан.

Эвакуация поляков на военных самолетах. Фото: twitter/@Warinfoo

Эвакуацией своих граждан самолетами занимается Португалия, Бразилия, Таиланд, Венгрия, Болгария и множество других. США даже рассматривают возможность эвакуации морем на корабле ВМС.

А вот об эвакуации украинцев ситуация пока не ясна. В посольстве Украины в Израиле сообщили, что постараются организовать чартерный рейс для украинцев в конце недели, поскольку сейчас авиалинии перегружены.

Ориентировочно это будет рейс в Молдову, откуда украинцы будут добираться домой уже своим ходом.

Тем временем спикер МИД Украины Олег Николенко в эфире телемарафона сообщил:

"Мы советуем гражданам по возможности покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется. Параллельно оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи нашим гражданам покинуть страну".

Так что пока с бесплатной эвакуацией ничего не понятно, людям советуют уезжать коммерческими рейсами.

Авиарейсы из Израиля

Если люди не готовы ждать эвакуации и стремятся уехать любой ценой, то вот какая это цена.

К примеру, самый дешевый рейс из Тель-Авива в Варшаву на 12 октября обойдется вам более чем в 13 тысяч гривен — это информация с сайта Kiwi.com.

Рейсы из Тель-Авива в Варшаву на 12 октября. Фото: скриншот

Однако в основном речь идет не о прямых рейсах, а с пересадками в других странах — продолжительность такого путешествия может быть от 15 часов до более суток.

А вот самый быстрый рейс на эту же дату — всего 7 часов — обойдется более чем в 66 000 гривен.

Рейс Тель-Авив — Варшава на 12 октября. Фото: скриншот

Такая же ситуация с рейсами практически во все точки, из которых потом украинцы могут удобно добраться домой — в другие города Польши, а также в Молдову.

Проще будет добраться к примеру Турции — туда прямые рейсы летают. Именно через Стамбул в основном происходит первая пересадка по дороге в Польшу.

Рейсы Тель-Авив — Стамбул. Фото: скриншот

Однако, покупая билеты на другие рейсы, нет никакой гарантии, что и их не отменят.

Рейсы израильских авиалиний

Единственная авиакомпания, в которой можно быть уверенным — это El Al — израильские авиалинии. Они свои рейсы не отменяют.

Спрос на рейсы El Al — безумный. Даже сайт авиакомпании виснет от большого количества посетителей. Билеты раскупают быстро, а цены растут вместе со спросом.

Например, ближайший рейс в Варшаву имеет свободные места на понедельник, 16 октября. Билет эконом-класса на него обойдется в 510 долларов.

Рейсы Тель-Авив — Варшава компании El Al. Фото: скриншот

А вот билет в Катовице обойдется вообще почти в 1000 долларов. И ближайший рейс в понедельник, 16 октября.

Рейс Тель-Авив — Катовице компании El Al. Фото: скриншот

В целом цены на рейсы El Al эконом-классом — от 500 до 1000 долларов. В эту стоимость входит один зарегистрированный багаж, одна ручная кладь в салон и личная вещь.

Также этот билет можно при необходимости вернуть и получить все средства обратно.

Итак, для украинцев сейчас есть два варианта: позвонить в посольство Украины и записаться на эвакуацию, или выложить сумму, больше средней зарплаты в Украине за билет на рейс израильских авиалиний El Al.