Як вилетіти з Ізраїлю: ціни на рейси

Черги в ізраїльському аеропорту Бен Гуріон. Фото: vesty.co.il

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Від початку війни ХАМАСу проти Ізраїлю в країні тривають активні обстріли — не оминають вони й центру країни, Тель-Авіва, біля якого розташовується найбільший міжнародний аеропорт. Більшість авіакомпаній у цілях безпеки припинили перевезення та скасували найближчі рейси.

Тож як евакуюватися з Ізраїлю — розбиралися Новини.LIVE.

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Скасування рейсів

Аеропорт в Ізраїлі працює в штатному режимі — про це заявили ще в суботу на початку вторгнення. Однак рішення щодо продовження рейсів залишається за авіакомпаніями.

Таким чином, більшість перевізників скасували рейси на невизначений термін — здебільшого до завершення бойових дій в країні.

Повідомлення про скасування рейсу Тель-Авів — Варшава. Фото: скриншот

За скасування компанії повертають кошти за квиток, пропонують оплатити готель, а також рекомендують звернутись до посольства своєї країни для евакуації.

Повідомлення від Wizz Air з порадою звернутись до посольства. Фото: скриншот

Евакуаційні рейси

Безліч країн вже розпочали евакуацію своїх громадян. Наприклад, Польща відправила свої військові літаки для евакуації своїх громадян.

Евакуація поляків на військових літаках. Фото: twitter/@Warinfoo

Евакуацією своїх громадян літаками займається й Португалія, Бразилія, Таїланд, Угорщина, Болгарія та безліч інших. США навіть розглядають можливість евакуації морем на кораблі ВМС.

А ось щодо евакуації українців ситуація поки незрозуміла. У посольстві України в Ізраїлі повідомили, що намагатимуться організувати чартерний рейс для українців наприкінці тижня, оскільки зараз авіалінії перевантажені.

Орієнтовно це буде рейс до Молдови, звідки українці добиратимуться додому вже своїм ходом.

Тим часом речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону повідомив:

"Ми радимо громадянам за можливості залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається. Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну".

Тож поки з безкоштовною евакуацією нічого не зрозуміло, людям радять виїжджати комерційними рейсами.

Авіарейси з Ізраїлю

Якщо люди не готові чекати на евакуацію та прагнуть виїхати за будь-яку ціну, то ось яка це ціна.

Приміром найдешевший рейс з Тель-Авіву до Варшави на 12 жовтня обійдеться вам у понад 13 тисяч гривень — це інформація з сайту Kiwi.com.

Рейси з Тель-Авіва до Варшави на 12 жовтня. Фото: скриншот

Однак здебільшого йдеться не про прямі рейси, а з пересадками в інших країнах — тривалість такої подорожі може бути від 15 годин і до більш як доби.

А ось найшвидший рейс на цю ж дату — лише 7 годин — обійдеться в понад 66 000 гривень.

Рейс Тель-Авів — Варшава на 12 жовтня. Фото: скриншот

Така ж ситуація з рейсами практично в усі точки, з яких потім українці можуть зручно дістатись додому — в інші міста Польщі, а також до Молдови.

Простіше буде дістатись приміром Туреччини — туди прямі рейси літають. Саме через Стамбул в основному відбувається перша пересадка дорогою до Польщі.

Рейси Тель-Авів — Стамбул. Фото: скриншот

Однак купуючи квитки на інші рейси, немає жодної гарантії, що і їх не скасують.

Рейси ізраїльських авіаліній

Єдина авіакомпанія, у якій можна бути впевненим — це El Al — ізраїльські авіалінії. Вони своїх рейсів не скасовують.

Попит на рейси El Al — шалений. Навіть сайт авіакомпанії висне від великої кількості відвідувачів. Квитки розкуповують швидко, а ціни ростуть разом з попитом.

Приміром найближчий рейс до Варшави має вільні місця аж на понеділок, 16 жовтня. Квиток економ-класу на нього обійдеться у 510 доларів.

Рейси Тель-Авів — Варшава компанії El Al. Фото: скриншот

А ось квиток до Катовіце обійдеться взагалі у майже 1000 доларів. І найближчий рейс також у понеділок, 16 жовтня.

Рейс Тель-Авів — Катовіце компанії El Al. Фото: скриншот

Загалом ціни на рейси El Al економ-класом — від 500 до 1000 доларів. У цю вартість входить один зареєстрований багаж, одна ручна поклажа в салон та особиста річ.

Також цей квиток можна за потреби повернути й отримати всі кошти назад.

Тож підсумовуючи, для українців зараз є два варіанти: подзвонити в посольство України та записатися на евакуацію, або викласти суму, більшу за середню зарплату в Україні за квиток на рейс ізраїльських авіаліній El Al.