Забастовка на Польской границе: куда ехать грузовикам из Украины

Забастовки на границе с Польшей не начались — в ГПСУ назвали новую возможную дату
Польские перевозчики заявили, что намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной с 3 ноября. Однако к утру этого дня ничего не произошло. Организаторы сообщили другую дату предполагаемого начала.
На каких пунктах пропуска будут проходить страйки и что известно украинской стороне, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Польские коллеги-пограничники проинформировали нас о том, что, вероятно, акция, которую начинают польские перевозчики, начнется 3 ноября. Не исключено, что она может быть перенесена на несколько дней, но это уже будем видеть по факту. Собственно, во время этой акции польские перевозчики требуют определенные улучшения для себя, это их условия. И во время своих действий они говорят, что будут блокировать движение на украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска" , — сказал Демченко.
По его словам, забастовки польских пограничников делают невозможным движение грузовиков на таких пунктах пропуска:
- Корчева-Краковец,
- Дорогуск-Ягодин,
- Гребенное-Рава-Русская.
"Все остальные направления, где осуществляется оформление грузов, пока могут принимать. И надеюсь, с той стороны не будет блокирования движения, чтобы они могли пересекать границу на других пунктах пропуска на границе с Польшей", — добавил Демченко.
В целом украинские пограничники готовятся к началу забастовок 3 ноября, однако соорганизаторы по ту сторону границы отмечают, что якобы начнут ее 6-го. Все будет происходить на территории Польши, поэтому в Госпогранслужбе Украины не могут точно сказать когда именно это начнется.
"Мы можем пользоваться той информацией, которую нам предоставляют наши польские коллеги. Мы продолжаем поддерживать связи с польскими коллегами, чтобы понимать, насколько эта ситуация может продолжаться. Организаторы отмечали, что она может быть долговременной", — подытожил Демченко.
Что требуют польские перевозчики
В рамках забастовки польские перевозчики требуют:
- возврат разрешений украинским транспортным компаниям;
- усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
- ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;
- специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
- отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
- обеспечение доступа к системе "Шлях".
Как мы писали ранее, перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временному блокированию некоторых пограничных пунктов.
Украинские дипломаты активно работают над решением этой проблемы. Однако ключевой вопрос состоит в том, коснется ли блокада собственного и пассажирского транспорта.
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