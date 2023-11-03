Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Забастовки на границе с Польшей не начались — в ГПСУ назвали новую возможную дату arrow

Забастовки на границе с Польшей не начались — в ГПСУ назвали новую возможную дату

3 ноября 2023 09:21
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Забастовка на Польской границе: куда ехать грузовикам из Украины
Забастовки на польской границе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Польские перевозчики заявили, что намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной с 3 ноября. Однако к утру этого дня ничего не произошло. Организаторы сообщили другую дату предполагаемого начала. 

На каких пунктах пропуска будут проходить страйки и что известно украинской стороне, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Читайте также:

"Польские коллеги-пограничники проинформировали нас о том, что, вероятно, акция, которую начинают польские перевозчики, начнется 3 ноября. Не исключено, что она может быть перенесена на несколько дней, но это уже будем видеть по факту. Собственно, во время этой акции польские перевозчики требуют определенные улучшения для себя, это их условия. И во время своих действий они говорят, что будут блокировать движение на украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска" , — сказал Демченко.

По его словам, забастовки польских пограничников делают невозможным движение грузовиков на таких пунктах пропуска:

  • Корчева-Краковец,
  • Дорогуск-Ягодин,
  • Гребенное-Рава-Русская.

"Все остальные направления, где осуществляется оформление грузов, пока могут принимать. И надеюсь, с той стороны не будет блокирования движения, чтобы они могли пересекать границу на других пунктах пропуска на границе с Польшей", — добавил Демченко.

В целом украинские пограничники готовятся к началу забастовок 3 ноября, однако соорганизаторы по ту сторону границы отмечают, что якобы начнут ее 6-го. Все будет происходить на территории Польши, поэтому в Госпогранслужбе Украины не могут точно сказать когда именно это начнется.

"Мы можем пользоваться той информацией, которую нам предоставляют наши польские коллеги. Мы продолжаем поддерживать связи с польскими коллегами, чтобы понимать, насколько эта ситуация может продолжаться. Организаторы отмечали, что она может быть долговременной", — подытожил Демченко.

Что требуют польские перевозчики

В рамках забастовки польские перевозчики требуют:

  • возврат разрешений украинским транспортным компаниям;
  • усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
  • ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;
  • специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
  • отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
  • обеспечение доступа к системе "Шлях".

Как мы писали ранее, перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временному блокированию некоторых пограничных пунктов.

Украинские дипломаты активно работают над решением этой проблемы. Однако ключевой вопрос состоит в том, коснется ли блокада собственного и пассажирского транспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме