Забастовка на Польской границе: куда ехать грузовикам из Украины

Забастовки на польской границе. Фото: из открытых источников

Польские перевозчики заявили, что намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной с 3 ноября. Однако к утру этого дня ничего не произошло. Организаторы сообщили другую дату предполагаемого начала.

На каких пунктах пропуска будут проходить страйки и что известно украинской стороне, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Польские коллеги-пограничники проинформировали нас о том, что, вероятно, акция, которую начинают польские перевозчики, начнется 3 ноября. Не исключено, что она может быть перенесена на несколько дней, но это уже будем видеть по факту. Собственно, во время этой акции польские перевозчики требуют определенные улучшения для себя, это их условия. И во время своих действий они говорят, что будут блокировать движение на украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска" , — сказал Демченко.

По его словам, забастовки польских пограничников делают невозможным движение грузовиков на таких пунктах пропуска:

Корчева-Краковец,

Дорогуск-Ягодин,

Гребенное-Рава-Русская.

"Все остальные направления, где осуществляется оформление грузов, пока могут принимать. И надеюсь, с той стороны не будет блокирования движения, чтобы они могли пересекать границу на других пунктах пропуска на границе с Польшей", — добавил Демченко.

В целом украинские пограничники готовятся к началу забастовок 3 ноября, однако соорганизаторы по ту сторону границы отмечают, что якобы начнут ее 6-го. Все будет происходить на территории Польши, поэтому в Госпогранслужбе Украины не могут точно сказать когда именно это начнется.

"Мы можем пользоваться той информацией, которую нам предоставляют наши польские коллеги. Мы продолжаем поддерживать связи с польскими коллегами, чтобы понимать, насколько эта ситуация может продолжаться. Организаторы отмечали, что она может быть долговременной", — подытожил Демченко.

Что требуют польские перевозчики

В рамках забастовки польские перевозчики требуют:

возврат разрешений украинским транспортным компаниям;

усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;

ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;

специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;

отдельные линии на границе для пустых грузовиков;

обеспечение доступа к системе "Шлях".

Как мы писали ранее, перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временному блокированию некоторых пограничных пунктов.

Украинские дипломаты активно работают над решением этой проблемы. Однако ключевой вопрос состоит в том, коснется ли блокада собственного и пассажирского транспорта.