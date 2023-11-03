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Страйки на кордоні з Польщею не розпочалися — в ДПСУ назвали нову можливу дату

3 листопада 2023 09:21
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Страйк на Польському кордоні: кудою їхати вантажівкам з України
Страйки на польському кордоні. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Польські перевізники заявили, що мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною з 3 листопада. Однак на ранок цього дня нічого не відбулося. Організатори повідомили іншу дату ймовірного початку.  

На яких пунктах пропуску відбуватимуться страйки і що відомо українській стороні, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. 

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"Польські колеги-прикордонники проінформували нас про те, що, ймовірно, акція, яку розпочинають польські перевізники, розпочнеться 3 листопада. Не виключено, що вона може бути перенесена на кілька днів, але це вже будемо бачити за фактом. Власне, під час цієї акції польські перевізники вимагають певних покращень для себе, це їхні умови. І під час своїх дій вони кажуть, що блокуватимуть рух на українсько-польському кордоні на напрямку трьох пунктів пропуску", — сказав Демченко.

За його словами, страйки польських прикордонників унеможливлять рух вантажівок на таких пунктах пропуску: 

  • Корчова–Краковець, 
  • Дорогуськ–Ягодин
  • Гребенне–Рава-Руська.

"Всі решта напрямки, де здійснюється оформлення вантажів, поки що можуть приймати. І сподіваюся, з того боку не буде блокування руху, щоб вони могли перетинати кордон на інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею", — додав Демченко. 

Загалом українські прикордонники готуються до початку страйків 3-го листопада, однак співорганізатори по той бік кордону зазначають, що нібито розпочнуть її 6-го. Все відбуватиметься на території Польщі, тому в Держприкордонслужбі України не можуть  достеменно сказати, коли саме це почнеться. 

"Ми можемо користуватися тією інформацією, яку нам надають наші польські колеги. Ми продовжуємо підтримувати зв'язки з польськими колегами, аби розуміти, наскільки ця ситуація може продовжуватися.  Організатори зазначали, що вона може бути довготривалою", — підсумував Демченко. 

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

  • повернення дозволів українським транспортним компаніям;
  • посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;
  • обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;
  • спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;
  • окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;
  • забезпечення доступу до системи "Шлях".

Як ми писали раніше, перевізники мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною. Це може призвести до тимчасового блокування деяких прикордонних пунктів.

Українські дипломати активно працюють над розв'язання цієї проблеми. Проте, ключове питання полягає в тому, чи торкнеться блокада власного та пасажирського транспорту.

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