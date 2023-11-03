Страйк на Польському кордоні: кудою їхати вантажівкам з України

Страйки на польському кордоні. Фото: з відкритих джерел

Польські перевізники заявили, що мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною з 3 листопада. Однак на ранок цього дня нічого не відбулося. Організатори повідомили іншу дату ймовірного початку.

На яких пунктах пропуску відбуватимуться страйки і що відомо українській стороні, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"Польські колеги-прикордонники проінформували нас про те, що, ймовірно, акція, яку розпочинають польські перевізники, розпочнеться 3 листопада. Не виключено, що вона може бути перенесена на кілька днів, але це вже будемо бачити за фактом. Власне, під час цієї акції польські перевізники вимагають певних покращень для себе, це їхні умови. І під час своїх дій вони кажуть, що блокуватимуть рух на українсько-польському кордоні на напрямку трьох пунктів пропуску", — сказав Демченко.

За його словами, страйки польських прикордонників унеможливлять рух вантажівок на таких пунктах пропуску:

Корчова–Краковець,

Дорогуськ–Ягодин

Гребенне–Рава-Руська.

"Всі решта напрямки, де здійснюється оформлення вантажів, поки що можуть приймати. І сподіваюся, з того боку не буде блокування руху, щоб вони могли перетинати кордон на інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею", — додав Демченко.

Загалом українські прикордонники готуються до початку страйків 3-го листопада, однак співорганізатори по той бік кордону зазначають, що нібито розпочнуть її 6-го. Все відбуватиметься на території Польщі, тому в Держприкордонслужбі України не можуть достеменно сказати, коли саме це почнеться.

"Ми можемо користуватися тією інформацією, яку нам надають наші польські колеги. Ми продовжуємо підтримувати зв'язки з польськими колегами, аби розуміти, наскільки ця ситуація може продовжуватися. Організатори зазначали, що вона може бути довготривалою", — підсумував Демченко.

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

повернення дозволів українським транспортним компаніям;

посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;

обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;

спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;

окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;

забезпечення доступу до системи "Шлях".

Як ми писали раніше, перевізники мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною. Це може призвести до тимчасового блокування деяких прикордонних пунктів.

Українські дипломати активно працюють над розв'язання цієї проблеми. Проте, ключове питання полягає в тому, чи торкнеться блокада власного та пасажирського транспорту.