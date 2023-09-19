Шуфрича уволят из Комитета свободы слова: когда

Стало известно, когда Рада уволит Шуфрича из Комитета ВР
Главу Комитета по вопросам свободы слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР из занимаемой ним должности. Однако кто его заменит – до сих пор неизвестно. Этот вопрос пока не обсуждался.
Об этом Новини.LIVE стало известно из собственных источников в партии "Слуга народа".
"ВР уволит Шуфрича на ближайшем заседании, но кто будет вместо него пока неизвестно. Кандидатура пока не обсуждалась", — уточнил источник.
Новини.LIVE обратились к заместителю председателя Комитета по свободе слова ВР Евгению Брагару с просьбой прокомментировать изменения председателя комитета в связи с арестом Шуфрича. Нардеп отписал, что этот вопрос пока не комментирует.
Напомним, в прошлую пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
До этого у него дома прошли обыски, в ходе которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.