Шуфрича уволят из Комитета свободы слова: когда

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Главу Комитета по вопросам свободы слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР из занимаемой ним должности. Однако кто его заменит – до сих пор неизвестно. Этот вопрос пока не обсуждался.

Об этом Новини.LIVE стало известно из собственных источников в партии "Слуга народа".

Читайте также:

"ВР уволит Шуфрича на ближайшем заседании, но кто будет вместо него пока неизвестно. Кандидатура пока не обсуждалась", — уточнил источник.

Обыски у Нестора Шуфрича. Фото: СБУ

Новини.LIVE обратились к заместителю председателя Комитета по свободе слова ВР Евгению Брагару с просьбой прокомментировать изменения председателя комитета в связи с арестом Шуфрича. Нардеп отписал, что этот вопрос пока не комментирует.

Напомним, в прошлую пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

До этого у него дома прошли обыски, в ходе которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.