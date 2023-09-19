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Стало відомо, коли Рада звільнить Шуфрича із Комітету ВР

19 вересня 2023 16:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Шуфрича звільнять з Комітету свободи слова: коли
Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Голову Комітету з питань свободи слова нардепа Нестора Шуфрича планують звільнити на найближчому засіданні ВР із даної займаної посади. Однак хто його замінить — досі невідомо. Це питання поки не обговорювалось.

Про це Новини.LIVE стало відомо із власних джерел у партії "Слуга народу".

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"ВР звільнить Шуфрича на найближчому засіданні, але хто буде замість нього поки невідомо. Кандидатура поки не обговорювалась", — уточнило джерело.

СБУ проводит обыски в Шуфрича
Обшуки у Нестора Шуфрича. Фото: СБУ

Новини.LIVE звернулися до заступника голови Комітету з питань свободи слова Євгена Брагара із проханням прокоментувати зміни голови комітету у звязку з арештом Шуфрича. Нардеп відписав, що це питання поки не коментує.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, в ході яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.
 

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