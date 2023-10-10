Отстроит ли Украина Бахмут — Шуляк

Елена Шуляк заявила о возобновлении Бахмута. Фото: Шуляк

Из-за чрезвычайно высокой степени разрушений в Украине есть населенные пункты, которые, возможно, не будут восстанавливаться после последствий вооруженной агрессии России. Но этот вопрос будет решаться только после того, как боевые действия на этих территориях завершатся и будет проведен детальный анализ экономической и социальной целесообразности восстановления. Впрочем, будут города, городки и села, которые отстроить очень важно. Один из таких — Бахмут.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Такие знаковые города, как Бахмут, — не просто населенные пункты на карте Украины, они — история о нас, как независимой стране. Более того, они — крепость и, вообще, символ украинской борьбы за независимость, ведь именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся. Поэтому их необходимо отстраивать, сколько бы это ни стоило", — отметила она.

Как выглядит Бахмут. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

По ее словам, восстановление уничтоженных войной населенных пунктов, где бы они ни находились, не может происходить, исходя только из статистики разрушений. Общество должно сделать комплексный анализ для начала восстановления.

"Мы не хотим, чтобы восстановление происходило только по статистике: если разрушены 100 домов и 20 детских садов, то столько же нужно и восстановить. В первую очередь нужно проанализировать экономическую ситуацию. Например, часть бизнеса переехала с таких территорий и часть не вернется, какие-то предприятия закрылись. Это нужно учитывать, чтобы не произошло так, что в отстроенном городе нет устойчивой экономики и рабочих мест. Плюс нужно понимать, сколько людей осталось, сколько планирует возвращаться в разрушенный город, сколько уже поселились в других городах и не вернутся", — подытожила она.

Добавим, что с 15 июля 2023 года владельцы полностью уничтоженного в результате вооруженной агрессии России жилья могут подать заявление на компенсацию в электронной форме через портал "Дiя". Это второй этап государственной программы "єВідновлення". Он предусматривает возможность получения денежной компенсации по финансированию строительства дома усадебного, садового или дачного типа, а также предоставление жилищных сертификатов на приобретение нового жилья.

Напомним, Шуляк назвала населенные пункты, которые, вероятно, Украина не будет восстанавливать.