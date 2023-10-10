Чи відбудує Україна Бахмут — відповідь Шуляк

Олена Шуляк заявила про відновлення Бахмута. Фото: Шуляк

Через надзвичайно високий ступінь руйнувань в Україні є населені пункти, які, можливо, не будуть відновлювати після наслідків збройної агресії РФ. Але це питання буде вирішуватися тільки після того, як бойові дії на цих територіях завершаться і буде проведений детальний аналіз економічної і соціальної доцільності відновлення. Втім, будуть міста, містечка і села, які відбудувати вкрай важливо. Одне з таких — Бахмут.

Про це повідомила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Такі знакові міста, як Бахмут, — не просто населені пункти на карті України, вони — історія про нас як незалежну країну. Мало того, вони — фортеця і, взагалі, символ української боротьби за незалежність, адже саме в боях за них ми продемонстрували, чого ми прагнемо і чому не здаємося. Тому їх необхідно відбудовувати, скільки б це не коштувало", — зазначила вона.

Який вигляд має Бахмут. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

За її словами, відбудова знищених війною населених пунктів, де б вони не розташовувалися, не може відбуватися, виходячи тільки зі статистики руйнувань. Громади мають зробити комплексний аналіз для початку відновлення.

"Ми не хочемо, щоб відновлення відбувалося тільки за статистикою: якщо зруйновано 100 будинків та 20 дитячих садочків, то стільки ж треба й відновити. Найперше, потрібно проаналізувати економічну ситуацію. Наприклад, частина бізнесу переїхала з таких територій і частина не повернеться, якісь підприємства закрилися. Це треба враховувати, щоб не сталося так, що у відбудованому місті немає стійкої економіки та робочих місць. Плюс потрібно розуміти, скільки людей залишилося, скільки планує повертатися до зруйнованого міста, скільки вже оселилося в інших містах та не повернуться", — підсумувала вона.

Додамо, що з 15 липня 2023 року власники повністю знищеного в результаті збройної агресії РФ житла мають змогу подати заяву на компенсацію в електронній формі через портал "Дія". Це другий етап державної програми "єВідновлення". Він передбачає можливість отримання грошової компенсації для фінансування будівництва будинку садибного, садового чи дачного типу, а також надання житлових сертифікатів на придбання нового житла.

Нагадаємо, Шуляк назвала населені пункти, які, ймовірно, Україна не буде відбудовувати.