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США впервые в истории готовы воевать вместе с Израилем: Ауслендер

12 октября 2023 20:00
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Как США поддерживает Израиль в войне против ХАМАСа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Байден поддержал народ Израиля, выразил сочувствие и соболезнования, сказал много правильных слов. Все это оценили и безмерно ему благодарны, но одним лишь выражением сочувствия он не ограничился.

Байден сказал, что США окажут Израилю всю необходимую помощь (это важно), но дальше он сказал самое главное: тем странам или организациям, которые захотят воспользоваться ситуацией и вступить в войну, я говорю лишь одно слово — don't (не стоит). 

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Лучшим подтверждением серьезности намерений Америки стала авианосная ударная группа (АУГ) США во главе с авианосцем "Джеральд Форд". Она уже вошла в Восточное Средиземноморье и находится, то, что называется у военных, в районе выполнения боевых задач. 

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Джо Байден во время выступления в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Вообще, поначалу, американцы говорили, что АУГ отправлена "в знак солидарности". Но это, разумеется, не так. В знак солидарности можно украсить Таймс-сквер в Нью-Йорке израильскими флагами. Впервые в истории, США намерены воевать вместе с Израилем. 

Что такое АУГ

Авианосная ударная группа американского флота. В ее составе:

  • атомный авианосец "Джеральд Форд", с авиагруппой в 90 самолетов, из них две трети ударные. В том числе новейшие F-35С (палубная модификация самолета пятого поколения);
  • ракетный крейсер "Нормандия" (класс "Тикондерога"). Основное вооружение — 122 универсальные пусковые установки MK 41. Ударное вооружение — крылатые ракеты "Томагавк";
  • три эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) класса "Арли Берк": "Ремедж", "Макфолл" и "Томас Худнер". Каждый несет на себе от 90 до 96 пусковых MK 4.

При максимальной загрузке "Томагавками" общий залп четырех кораблей (крейсера и трех эсминцев) может достигать более 200 крылатых ракет "Томагавк".

Впрочем, Пентагон уже заявил, что взвешивает возможность отправки к израильским берегам второго АУГ. Сведенные вместе они образуют авианосную ударную группировку, чья мощь возрастает до гигантских значений. Это стратегическое объединение, способное за несколько часов уничтожить небольшое государство. 

Кому адресовано предупреждение Байдена

Странам и организациям, сказал американский президент. Страны: Сирия и Иран. Организации: ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы. Насчет Сирии было сказано более чем отчетливо — вступление Дамаска в войну будет означать падение режима Башара Асада. 

Насчет "Хезболлы" — в израильском генштабе после Второй Ливанской войны разработана, так называемая, "доктрина Дахии". Дахия — это район Бейрута, где расположены главные базы и офисы "Хезболлы". Смысл доктрины: ответ Израиля на агрессию из Ливана будет чудовищно непропорциональным. Ливан будет разрушен полностью. 

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Израильские танки возле границы с Ливаном. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Но и слова насчет необходимой помощи тоже совсем не пустой звук. Уже заработал воздушный мост. В Израиль сейчас постоянно прибывают тяжелые транспортные самолеты американских ВВС. Они везут боеприпасы и снаряжение.

Это противоракеты для системы "Железный купол" и управляемые боеприпасы для авиации. Запасы такого оружия в Израиле всегда ограничены. При необходимости Штаты готовы распечатать свои стратегические склады на Ближнем Востоке. 

Центральное командование США (ответственное за Ближневосточный регион) перебрасывает туда дополнительные силы — ударные самолеты и морскую пехоту.

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