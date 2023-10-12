Як США підтримує Ізраїль у війні проти ХАМАСу

Президент США Джо Байден та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Байден підтримав народ Ізраїлю, висловив співчуття та сказав багато правильних слів. Усе це оцінили і безмірно йому вдячні, але одним виразом співчуття він не обмежився.

Байден сказав, що США нададуть Ізраїлю всю необхідну допомогу (це важливо), але далі він сказав найголовніше: тим країнам або організаціям, які захочуть скористатися ситуацією і вступити у війну, я говорю лише одне слово — don't (не варто).

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Найкращим підтвердженням серйозності намірів Америки стала авіаносна ударна група (АУГ) США на чолі з авіаносцем "Джеральд Форд". Вона вже увійшла до Східного Середземномор'я і знаходиться, як кажуть військові, у районі виконання бойових завдань.

Джо Байден під час промови у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Взагалі спочатку американці говорили, що АУГ відправлена "на знак солідарності". Але це, певна річ, не так. На знак солідарності можна прикрасити Таймс-сквер у Нью-Йорку ізраїльськими прапорами. Вперше в історії США мають намір воювати разом з Ізраїлем.

Що таке АУГ

Авіаносна ударна група американського флоту. У її складі:

атомний авіаносець "Джеральд Форд", з авіагрупою в 90 літаків, із них дві третини ударні. У тому числі нові F-35С (палубна модифікація літака п'ятого покоління);

ракетний крейсер "Нормандія" (клас "Тікондерога"). Основне озброєння – 122 універсальні пускові установки MK 41. Ударне озброєння — крилаті ракети "Томагавк";

три есмінці керованої ракетної зброї (КРЗ) класу "Арлі Берк": "Ремедж", "Макфолл" та "Томас Худнер". Кожен несе на собі від 90 до 96 пускових MK4.

За максимального завантаження "Томагавками" загальний залп чотирьох кораблів (крейсера та трьох есмінців) може досягати понад 200 крилатих ракет "Томагавк".

Утім, Пентагон уже заявив, що зважує можливість відправлення до ізраїльських берегів другого АУГ. Зведені разом вони утворюють авіаносне ударне угруповання, чия міць зростає до гігантських значень. Це стратегічне об'єднання, яке здатне за кілька годин знищити невелику державу.

Кому адресовано попередження Байдена

Країнам та організаціям, сказав американський президент. Країни: Сирія та Іран. Організації: ліванська "Хезболла" та єменські хусити. Щодо Сирії було сказано більш ніж чітко — вступ Дамаска у війну означатиме падіння режиму Башара Асада.

Щодо "Хезболли" — в ізраїльському генштабі після Другої Ліванської війни розроблено так звану "доктрину Дахії". Дахія — це район Бейрута, де розташовані головні бази та офіси "Хезболли". Сенс доктрини: відповідь Ізраїлю на агресію з Лівану буде жахливо непропорційною. Ліван буде зруйновано повністю.

Ізраїльські танки біля кордону з Ліваном. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Але й слова щодо необхідної допомоги також зовсім не порожній звук. Вже запрацював повітряний міст. До Ізраїлю зараз постійно прибувають важкі транспортні літаки американських ВПС. Вони везуть боєприпаси та спорядження.

Це протиракети для системи "Залізний купол" та керовані боєприпаси для авіації. Запаси такої зброї в Ізраїлі завжди обмежені. За потреби Штати готові розпакувати свої стратегічні склади на Близькому Сході.

Центральне командування США (відповідальне за Близькосхідний регіон) перекидає туди додаткові сили — ударні літаки та морську піхоту.