Помощь США Украине под угрозой отмены: политолог

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП

После отставки спикера-республиканца Кевина Маккарти, Украине станет сложнее получить помощь со США. И не потому, что американцы выступают против Украины, а потому что не понимают, почему должны помогать ей, а не инвестировать эти деньги в решение своих проблем. Например, с нелегальными мигрантами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал американский политолог Джейсон Смарт.

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По его убеждению, большинство американцев все же поддерживают Украину. Этот показатель составляет где-то 70%. Вопрос в другом. Нынешняя финансовая помощь Украине, а это уже $66 млрд с начала войны, – это лучший приоритет США или все же лучше сфокусироваться на решении внутренних проблемах?

Джейсон Смарт. Фото: Новини.Live

Поэтому, по мнению Смарта, ситуация после отставки Маккарти, который выступал "за" предоставления помощи, для Украины будет сложной. И вовсе не потому, что республиканцы против Украины.

"Они думают, что выделяется много денег. Мол, эти $66 млрд лучше инвестировать внутри страны и решить наши вопросы. Например, у нас 12 млн нелегальных мигрантов. Есть планы закрыть границу с Мексикой, построить там стену и даже депортировать нелегалов. Хотя да, это очень дорого и вряд ли они попытаются это делать. Но такой посыл существует", — говорит Смарт.

Украине нужны лоббисты в США

По его словам, Украина тоже допустила огромную ошибку в том плане, что они не нашла лоббиста своих интересов в США. Это люди, которые работают с нужными конгрессменами и делают рекламу определенной страны везде по США. Таким образом, например, работает Израиль и Армения, и вообще другие страны.

Конгресс США

"Что обычный американец понимал, зачем ему помогать определенной стране? Кто отвечает за Украину сейчас в США — я не знаю. Наверное, посольство и Министерство иностранных дел. Украине обязательно нужно найти своих лоббистов, чтобы каждый американец понимал, почему надо помогать вашей стране", – подытожил Смарт.

Сколько денег Украина получила от США

По данным издания The Washington Post, общий объем помощи, которую Штаты передали Украине, превысил показатель в 66 миллиардов долларов.

Из них $43,1 млрд приходится на военную помощь, $20,5 млрд пошли в экономику. Кроме того, Украине было выделено $2,6 млрд в качестве гуманитарной помощи.

Таким образом Украина значительно опередила других союзников США, включая Израиль ($8,6 млрд), Иорданию ($3,3 млрд) и Египет ($2,9 млрд), которые являются одними из крупнейших получателей американской помощи.

На брифинге в Белом доме в воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден заверил, что США продолжит оказывать помощь Украине и призвал республиканцев в Конгрессе сдержать свое слово о таких договоренностях.