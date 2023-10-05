Допомога США Україні під загрозою відміни: політолог

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ВП

Після відставки спікера-республіканця Кевіна Маккарті Україні буде складніше отримати допомогу від США. І не тому, що американці виступають проти України, а тому, що не розуміють, чому мають допомагати їй, а не інвестувати ці гроші у вирішення своїх проблем. Наприклад, із нелегальними мігрантами.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав американський політолог Джейсон Смарт.

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На його переконання, більшість американців все ж таки підтримують Україну. Цей показник становить десь 70%. Запитання в іншому. Нинішня фінансова допомога Україні, а це вже $66 млрд з початку війни, – це найкращий пріоритет США чи все ж таки краще сфокусуватися на вирішенні внутрішніх проблем?

Джейсон Смарт. Фото: Новини.LIVE

Тому, на думку Смарта, ситуація після відставки Маккарті, який виступав за надання допомоги, для України буде складною. І не тому, що республіканці проти України.

"Вони думають, що виділяється забагато грошей. Мовляв, ці $66 млрд краще інвестувати всередині країни та вирішити наші питання. Наприклад, у нас 12 млн нелегальних мігрантів. Є плани закрити кордон із Мексикою, побудувати там стіну і навіть депортувати нелегалів. Хоча так, це дуже дорого і навряд чи вони спробують це робити. Але такий посил існує", — говорить Смарт.

Україні потрібні лобісти у США

За його словами, Україна теж припустилася величезної помилки в тому плані, що вони не знайшла лобіста своїх інтересів у США. Це люди, які працюють із потрібними конгресменами та роблять рекламу певної країни повсюди у США. Таким чином, наприклад, працює Ізраїль та Вірменія, та взагалі інші країни.

Конгрес США

"Щоб звичайний американець розумів, навіщо йому допомагати певній країні? Хто відповідає за Україну зараз у США, я не знаю. Напевно, посольство та Міністерство закордонних справ. Україні обов'язково потрібно знайти своїх лобістів, щоб кожен американець розумів, чому треба допомагати вам", – підсумував Смарт.

Скільки грошей Україна отримала від США

За даними видання The Washington Post, загальний обсяг допомоги, яку Штати передали Україні, перевищив показник 66 мільярдів доларів.

З них $43,1 млрд. припадає на військову допомогу, $20,5 млрд. пішли в економіку. Крім того, Україні було виділено $2,6 млрд як гуманітарну допомогу.

Таким чином, Україна значно випередила інших союзників США, включаючи Ізраїль ($8,6 млрд), Йорданію ($3,3 млрд) та Єгипет ($2,9 млрд), які є одними з найбільших одержувачів американської допомоги.

На брифінгу в Білому домі в неділю, 1 жовтня, президент США Джо Байден запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні та закликав республіканців у Конгресі дотриматися свого слова про такі домовленості.