Украинцы вымирают: сколько будет в 2037 году

Крещатик. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

По прогнозу Института демографии Украины, численность населения к 2037 году составит на уровне 30-31 млн. То есть за следующие 15 лет население Украины сократится на 10-12 млн.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.

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"Это как предупреждение, куда мы идем. Поэтому на государственном уровне должна проводиться политика по заторможению сокращения населения. Кстати, Минсоцполитики уже разрабатывает стратегию демографического развития в стране", – сказал ученый.

В общем, по его словам, украинское население стареет. За последние 30 лет страна уже потеряла 10 млн. и примерно такое же число потеряет еще за 15 лет. Темпы сокращения населения ускорятся.

К тому же, в данный прогноз Институтом демографии было заложено окончание войны в конце 2024-го, в начале 2025-го года. Если война закончится раньше – показатели будут лучше, если позже – возможно, хуже.

"Но нас никогда не будет 52 млн. Разве что завезем 10-15 млн мигрантов", –подытожил Гладун.

Напомним, по словам заместителя Института демографии Украины Александра Гладуна, на начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн. украинцев.

После начала войны сильно возросла смертность, началась безумная миграция. И сейчас в границах 1991 года проживает 35-36 млн украинцев.