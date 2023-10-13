Украинцы вымирают: сколько будет в 2037 году

Сколько украинцев будет в 2037 году: названа цифра
По прогнозу Института демографии Украины, численность населения к 2037 году составит на уровне 30-31 млн. То есть за следующие 15 лет население Украины сократится на 10-12 млн.
Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун.
"Это как предупреждение, куда мы идем. Поэтому на государственном уровне должна проводиться политика по заторможению сокращения населения. Кстати, Минсоцполитики уже разрабатывает стратегию демографического развития в стране", – сказал ученый.
В общем, по его словам, украинское население стареет. За последние 30 лет страна уже потеряла 10 млн. и примерно такое же число потеряет еще за 15 лет. Темпы сокращения населения ускорятся.
К тому же, в данный прогноз Институтом демографии было заложено окончание войны в конце 2024-го, в начале 2025-го года. Если война закончится раньше – показатели будут лучше, если позже – возможно, хуже.
"Но нас никогда не будет 52 млн. Разве что завезем 10-15 млн мигрантов", –подытожил Гладун.
Напомним, по словам заместителя Института демографии Украины Александра Гладуна, на начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн. украинцев.
После начала войны сильно возросла смертность, началась безумная миграция. И сейчас в границах 1991 года проживает 35-36 млн украинцев.
Читайте Новини.LIVE!