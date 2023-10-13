Українці вимирають: скільки буде у 2037 році

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Скільки українців буде у 2037 році: названо цифру

13 жовтня 2023 19:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
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Хрещатик. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За прогнозом Інституту демографії України чисельність населення до 2037 року становитиме на рівні 30-31 млн. Тобто за наступні 15 років населення України скоротиться на 10-12 млн. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав заступник Інституту демографії України Олександр Гладун.

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"Цей прогноз — радше як прогноз-попередження, куди ми йдемо. Тому на державному рівні має проводитись політика по загальмуванню скорочення населення. До речі, Мінсоцполітики  вже розробляє стратегію демографічного розвитку у країні", — сказав вчений.

Загалом, за його словами, населення старіє. За останні 30 років країна вже втратила 10 млн і приблизно таке ж число втратимо за 15 років. Темпи скорочення населення прискоряться. 

До того ж у даний прогноз Інститутом демографії було закладено закінчення війни в кінці 2024-го, на початку 2025-го року. Якщо війна закінчиться раніше — показники будуть кращі, якщо пізніше — можливо, гірші.

"Але нас ніколи не буде 52 млн. Хіба що завеземо 10-15 млн мігрантів", — підсумував Гладун.

Нагадаємо, за словами заступника Інституту демографії України Олександра Гладуна, на початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн. українців.

Після початку війни сильно зросла смертність, почалася шалена міграція. І наразі у кордонах 91-го року мешкає 35-36 млн українців.

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