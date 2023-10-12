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Сколько лет Россия может выплачивать компенсации Украине: в ВР дали прогноз

12 октября 2023 07:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Компенсации Украине из-за войны: в ВР назвали срок выплат
Последствия ракетного удара по Черноморску 7 октября. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Выплаты компенсаций по искам относительно вреда жизни и здоровью человека со стороны России могут затянуться и до ста лет.

Об этом в том числе свидетельствует опыт Второй мировой войны, когда Германия до сих пор выплачивает компенсации государствам, которые с ней судятся.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Гражданский Кодекс и мировое право не делают ограничения срока позывной давности по поводу вреда жизни и здоровью человека в отличие от иска по ущербу имуществу. Но позывные заявления к России будут подаваться тогда, когда она станет субъектом, с которым можно разговаривать. Сейчас она таковой не является, но Украина собирает все кейсы в кучу и ведет весь учет", — уточнила Третьякова.

По мнению депутата, в целом процесс выплат компенсаций от России может занять и до 100 лет.

"Европейские страны до сих пор выставляют регресс Германии за убытки во Второй мировой войне (прошло уже 78 лет. — Ред.). Точных сумм ущерба, который нанесла нам Россия, еще нет, все в процессе подсчета. Очень большое количество ущерба. Учет ведет Генпрокуратура", — подытожила депутат.

Напомним, по состоянию на 1 сентября сумма зафиксированного прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Это больше, чем в июне. Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

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