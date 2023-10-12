Компенсації Україні через війну: у ВР назвали термін виплат

Наслідки ракетного удару по Чорноморську 7 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Виплати компенсацій за позовами щодо шкоди життю та здоров'ю людини з боку Росії може затягнутися і до ста років.

Про це в тому числі свідчить досвід Другої світової війни, коли Німеччина досі виплачує компенсації державам, які до неї позиваються.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Галина Третьякова, голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Цивільні кодекси та світове право не роблять обмеження строку позивної давнини щодо шкоди життю та здоров'ю людини на відміну від позову щодо шкоди майна. Але позивні заяви до Росії подаватимуться тоді, коли вона стане суб'єктом, з яким можна розмовляти. Наразі вона такою не є, але Україна збирає усі кейси до купи та веде весь облік", — уточнила Третьякова.

На думку депутатки, в цілому процес виплати компенсацій від Росії може тривати і до 100 років.

"Європейські країни досі виставляють регрес Німеччині за збитки у Другій світовій війні (минуло вже 78 років. — Ред.). Точних сум збитків, які нанесла нам Росія, ще немає, все в процесі підрахунку. Дуже-дуже велика кількість шкод. Облік веде Генпрокуратура", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, станом на 1 вересня сума зафіксованих прямих збитків, завданих українській інфраструктурі, збільшилася на $700 млн — до $151,2 млрд. Це більше, ніж у червні. Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).