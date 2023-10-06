Переименование проспекта Воздухофлотского: какое название пропихивают в Киевсовете

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: google.com

Скандальное переименование Воздухофлотского проспекта в Киеве набирает обороты. Киевляне проголосовали за изменение названия на проспект Воздушных сил Украины, однако в Киевсовет активно проталкивают другое название — проспект ЕС.

Кто за этим стоит — Новини.LIVE расспросили у депутата Киевсовета Андрея Витренко.

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— Господин Андрей, расскажите, пожалуйста, как прошло обсуждение скандального переименования Воздухофлотского проспекта в Киевсовете?

— Благодарю вас за то, что обратили на это внимание. Очень важный вопрос для всех киевлян. Ведь этот вопрос имеет очень долгую историю, и киевляне свое мнение уже сказали на этот счет.

Единственное, что хочу сказать, что у одного человека есть какие-то болезненные свои желания. И этот человек — мы все прекрасно знаем кто это, но я не хочу называться фамилию, имя и отчество — который хочет все же, чтобы в городе Киеве вопреки воле киевлян, вопреки воле людей, проголосовавших демократическим способом в "Киев Цифровой", была какая-то там улица, соединенная с партией, которую представляет этот человек.

Но, тем не менее, должно быть внесено на рассмотрение Киевского городского совета переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Европейского Союза — сокращенно это проспект ЕС.

— Расскажите, какая атмосфера царила на заседании, учитывая, что это проблемный вопрос?

— В зале царило напряжение. Потому что все прекрасно знают — киевляне высказались против.

И теперь недемократическим способом, после проведения дополнительного голосования, представители этой политической силы пытаются этот вопрос снова продвинуть. Понимаете, как говорили раньше, что не надо двигать то, что нельзя продвинуть?

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: скриншот

Но мы имеем петицию снова от киевлян, которые считают, что, учитывая героизм Воздушных сил Украины, проспект, имеющий военную топонимику, и там расположено большое количество военных учреждений, должно быть переименовано в проспект Воздушных сил Украины.

Сегодня приехал командующий Воздушными силами, генерал, герой Украины, имел великолепное выступление. Он рассказал о степени героизма как наши военные летчики защищали небо Киева, когда в первый день над Киевом было нашествие кацапов, когда они выходили в бой один против семи.

И я уверен, что именно эти слова повлияли на депутатов Киевского городского совета. Депутаты горсовета представили новый проект решения. Мы будем его проводить по всем комиссиям для того, чтобы отметить героизм наших Воздушных сил.

Повітрофлотський проспект у Києві. Фото: wikipedia

Что я хочу сказать еще: не может один человек брать в заложники всех киевлян, нельзя плевать так откровенно на волеизъявление всех киевлян. Нельзя делать то, что тебе хочется.

Демократия — это не право сильного, демократия — это то, что делает нас людьми, потому что мы имеем европейские ценности, демократия — это консенсус общественный. Так что давайте будем жить и работать в консенсусе, у нас есть большое количество работы, особенно нам нужно победить.

— Андрей, вы сказали о повторном голосовании — каковы ваши прогнозы по результатам?

— Будут блокировать, я уверен, что будут страшно против этой инициативы, несмотря на то, что даже военные выразили свое видение переименования.

Повітрофлотський проспект у Києві. Фото: wikipedia

Но я уверен, что все те здоровые силы, демократические силы, которые находятся в Киевском городском совете, которые не должны подчиняться воле одного человека, они преодолеют все эти препятствия, и мы примем то название, которое, во-первых, координируется и коррелируется с желанием выразившихся киевлян и во-вторых, то, что нам предложили военные, которых мы очень-очень уважаем.

— Говорят, что проспект Европейского Союза созвучен с одной фракцией в нашей стране, и что здесь тоже есть их след.

— Так и есть. Это же их принципиальный вопрос, руководитель этой партии, который тянет все это и хочет протянуть через Киевский городской совет.

Ну, зачем это делать? Мне неизвестно.

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Марина Порошенко. Фото: Европейская Солидарность

Если вы не знаете, то на рекламу, когда было голосование в "Киев Цифровой", были потрачены сумасшедшие средства. Даже хочу такой момент привести: я, когда смотрел некоторые трансляции на "Ютуб", я также был затаргетирован их рекламодателями, и мне показывало, как Марина выступает за то, чтобы мы поддержали все проспект ЕС.

Этот ролик я лично видел, то есть это значит, что таргетинг настроен на нас.

Воздухофлотский проспект

Воздухофлотский проспект — одна из важных артерий Киева. Официально назван в честь центрального управления "Аэрофлот" СССР.

Он пролегает от центральной части города на север, пересекая реку Днепр и соединяя левобережную и правобережную части Киева.

На нем в частности расположены здание Министерства обороны, Национальный университет обороны Украины, офис международного аэропорта "Киев" и здание посольства России.