Перейменування проспекту Повітрофлотського: яку назву пропихають в Київраді

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: google.com

Скандальне перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві набирає обороти. Кияни проголосували за зміну назви на проспект Повітряних сил України, однак в Київраду активно пропихають іншу назву — проспект ЄС.

Хто за цим стоїть — Новини.LIVE розпитали в депутата Київради Андрія Вітренка.

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— Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як пройшло обговорення скандального перейменування Повітрофлотського проспекту в Київраді?

— Дякую вам за те, що звернули на це увагу. Дуже важливе питання для всіх киян. Адже це питання має дуже довгу історію, і кияни свою думку вже сказали з цього приводу.

Єдине, що хочу сказати, що в однієї людини є якісь хворобливі свої бажання. І ця людина — ми всі чудово знаємо хто це, але я не хочу називатися прізвище, ім'я та по-батькові — яка хоче все ж таки, щоб в місті Києві всупереч волі киян, всупереч волі людей, які проголосували в демократичний спосіб в "Київ Цифровий", була якась там вулиця, яка поєднана з партією, яку представляє ця людина.

Але менше з тим, мало бути внесено на розгляд Київської міської ради перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Європейського Союзу — скорочено це проспект ЄС.

— Розкажіть, яка атмосфера панувала на засіданні, враховуючи, що це таке проблемне питання?

— У залі панувало напруження. Тому що всі чудово знають — кияни висловилися проти.

І тепер в недемократичний спосіб, після проведення додаткового голосування, представники цієї політичної сили намагаються це питання знову просунути. Розумієте, як то казали раніше, що не треба сунути те, що не можна просунути?

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Фото: скріншот​

Але ми маємо петицію знову від киян, які вважають, що, враховуючи героїзм Повітряних сил України, проспект, який має воєнну топоніміку, і там розташована велика кількість воєнних установ, має бути перейменований в проспект Повітряних сил України.

Сьогодні приїхав командувач Повітряних сил, генерал, герой України, мав чудовий шалений виступ. Він розповів про ступінь героїзму як наші воєнні льотчики захищали небо Києва, коли в перший день над Києвом була навала кацапів, коли вони виходили в бій один проти семи.

І я впевнений, що саме ці слова вплинули на депутатів Київської міської ради. Депутати міськради подали новий проект рішення. Ми будемо його проводити по всім комісіям для того, щоб саме відзначити героїзм наших Повітряних сил.

Повітрофлотський проспект у Києві. Фото: wikipedia

Що я хочу сказати ще: не може одна людина брати в заручники всіх киян, не можна плювати так відверто на волевиявлення всіх киян. Не можна робити те, що тобі хочеться.

Демократія — це не є право сильного, демократія — це те, що робить нас людьми, тому що ми маємо європейські цінності, демократія — це консенсус суспільний. Тож давайте будемо жити і працювати в консенсусі, у нас є велика кількість роботи, особливо нам треба перемогти.

— Андрію, ви сказали про повторне голосування — які ваші прогнози щодо результатів?

— Будуть блокувати, я впевнений, що буде страшенний супротив цій ініціативі, незважаючи на те, що навіть воєнні висловили своє бачення щодо перейменування.

Повітрофлотський проспект у Києві. Фото: wikipedia

Але я впевнений, що всі ті здорові сили, демократичні сили, які знаходяться в Київській міській раді, які не мають підкорятися волі однієї людини, вони подолають всі ці перешкоди, і ми приймемо ту назву, яка, по-перше, координується і корелюється з бажанням киян, які висловилися, і по-друге, те, що нам запропонували воєнні, яких ми дуже-дуже поважаємо.

— Подейкують, що проспект Європейського Союзу співзвучне з однією фракцією в нашій країні, і що тут також є їхній слід.

— Так і є. Це ж їхнє принципове питання, очільника цієї партії, який тягне все це й хоче протягнути через Київську міську раду.

Ну навіщо це робити? Мені не відомо.

Депутат Київради від "Європейської Солідарності" Марина Порошенко. Фото: Європейська Солідарність

Якщо ви не знаєте, то на рекламу, коли було голосування в "Київ Цифровий", були витрачені шалені кошти. Навіть хочу такий момент навести: я, коли дивився трансляції деякі на "Ютуб", я також був затаргетований їхніми рекламодавцями, і мені показувало, як пані Марина виступає за те, щоб ми підтримали всі проспект ЄС.

Цей ролик я особисто бачив, тобто це значить, що таргетинг налаштований на нас.

Повітрофлотський проспект

Повітрофлотський проспект — одна з важливих артерій Києва. Офіційно названий на честь центрального управління "Аерофлот" СРСР.

Він пролягає від центральної частини міста на північ, перетинаючи річку Дніпро і з'єднуючи лівобережну та правобережну частини Києва.

На ньому зокрема розташовані будівля Міністерства оборони, Національний університет оборони України, офіс міжнародного аеропорту "Київ" та будівля посольства Росії.