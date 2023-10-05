ВРУ проголосовала за выплату компенсаций: Шуляк рассказала, кто получит деньги

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Facebook

Верховная Рада Украины проголосовала за выплату компенсаций украинцам, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное в результате войны жилье. Это новый этап программы єВідновлення, но не последний.

Детальнее — в эксклюзивном комментарии главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк для Новини.LIVE.

Читайте также:

"Новый этап єВідновлення — денежные компенсации за ремонты жилья, которые владельцы сделали самостоятельно, абсолютно логичен. Еще на этапе разработки программы мы знали, что будем вводить и такую опцию, ведь есть очень много граждан, которые не могли ждать компенсации. Например, их дом или квартира без соответствующего ремонта были просто непригодны для жилья. И эти граждане также имеют право претендовать на компенсацию. И они также будут ее получать. Более того, этот этап — не последний. Впоследствии будут запускаться и другие опции єВідновлення", — сказала Шуляк.

Восстановление поврежденного жилья. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что сегодня ВРУ проголосовали за законопроект №10063, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Согласно изменениям, государственные выплаты смогут получить те граждане, которые сделали ремонт за свой счет.

"Мы доказали, что программа єВідновлення работает, доказали, что она эффективна, доказали, что компенсации возможны без коррупции и для их получения не нужно стоять в очередях годами. Доказали, ведь предварительные этапы — компенсация за поврежденное и за уничтоженное жилье, ежедневно демонстрируют положительную динамику роста. Например, если месяц назад украинцам выплатили первый миллиард гривен в рамках компенсации за поврежденное имущество, то сегодня это уже 1,5 миллиарда гривен", — сказала Шуляк.

Она добавила, что заявки от людей не только поступают, но и одобряются.

"Система уже сформировала более 100 жилых сертификатов. Владельцы уничтоженных квартир обменяют их на новое жилье. Это может быть либо покупка квартиры в новом доме, либо на вторичном рынке. То есть человек может выбирать. Если уничтожен частный дом, то владелец тоже будет выбирать между строительством нового дома или квартирой в многоэтажном", — добавила Шуляк.

Напомним, Одесская область получила почти полмиллиона гривен на программу восстановления. Местным бюджетам выделили субвенции от правительства, которые будут направлены на реконструкцию громад.