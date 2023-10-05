ВРУ проголосувала за виплату компенсацій: Шуляк розповіла, хто отримає гроші

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: Facebook

Верховна Рада України проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Це новий етап програми єВідновлення, але не останній.

Детальніше — в ексклюзивному коментарі голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк для Новини.LIVE.

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"Новий етап єВідновлення — грошові компенсації за ремонти житла, які власники зробили самостійно, абсолютно логічний. Ще на етапі розробки програми ми знали, що будемо вводити і таку опцію, адже є дуже багато громадян, які не могли чекати компенсації. Наприклад, їх будинок або квартира без відповідного ремонту були просто непридатні для житла. І ці громадяни так само мають право претендувати на компенсацію. І вони так само будуть її отримувати. Більше того, цей етап — не останній. Згодом будуть запускатися й інші опції єВідновлення", — сказала Шуляк.

Відновлення пошкодженого житла. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що сьогодні ВРУ проголосували за законопроєкт №10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Згідно зі змінами, державні виплати зможуть отримати ті громадяни, які зробили ремонт за власний кошт.

"Ми довели, що програма єВідновлення працює, довели, що вона ефективна, довели, що компенсації можливі без корупції і для їх отримання не потрібно стояти в чергах роками. Довели, адже попередні етапи — компенсація за пошкоджене і за знищене житло, щодня демонструють позитивну динаміку зростання. Наприклад, якщо місяць назад українцям виплатили перший мільярд гривень у рамках компенсації за пошкоджене майно, то сьогодні це вже 1,5 мільярди гривень", — сказала Шуляк.

Вона додала, що заявки від людей не лише надходять, а і схвалюються.

"Система вже сформувала більше ніж 100 житлових сертифікатів. Власники знищених квартир обміняють їх на нове житло. Це може бути або купівля квартири в новому будинку, або на вторинному ринку. Тобто людина може вибирати. Якщо знищено приватний будинок, то власник теж вибиратиме між будівництвом нового будинку або квартирою у багатоповерховому" — додала Шуляк.

Нагадаємо, Одеська область отримала майже пів мільйона гривень на програму відновлення. Місцевим бюджетам виділили субвенції від уряду, який направлять на реконструкцію громад.