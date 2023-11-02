Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня arrow

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

2 ноября 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бахмут, Мариуполь, Ирпень - цена восстановления - официальные цифры
Шуляк назвала суммы, необходимые для восстановления городов. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Часть городов в Украине после деоккупации уже находится в стадии восстановления. Это касается, например, Киевщины. По подсчетам, на восстановление самого Ирпеня нужно по меньшей мере миллиард долларов, а вот на Мариуполь — в 11 раз больше.

Сколько нужно денег на восстановление уничтоженных объектов и городов, в частности Мариуполя и Бахмута, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Читайте также:

"Рассчитывать стоимость восстановления городов пока рано, хотя уже озвучивались предварительные оценки, что полное восстановление того же Ирпеня будет стоить по меньшей мере миллиард долларов. А на восстановление Мариуполя может понадобиться более 11 миллиардов долларов. Впрочем, говорить о реальных цифрах можно будет только после украинской победы, но по предварительным подсчетам Всемирного банка, потребность в восстановлении уже разрушенного имущества в Украине достигает 411 млрд долларов. И это далеко не финальные цифры" , — сказала Шуляк.

Ірпінь
Последствия оккупации Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, для обеспечения сбора, учета, обработки, хранения информации о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе создали Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий (РПЗМ).

Туда вносится вся информация об уничтоженных и поврежденных войной объектах. Именно на основе данных, внесенных в РПЗМ, Украина будет рассчитывать сумму репараций, которые мы получим от РФ. 

Бахмут
Боевые действия в Бахмуте. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

"О Бахмуте. На карте Украины сейчас много населенных пунктов, которые нам крайне важно восстановить. В частности и Бахмут. Ведь они стали символом украинской борьбы за независимость, поскольку именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся", — сообщила Шуляк.

Она добавила, что на сегодняшний день в РПЗМ внесено уже почти 240 тыс объектов. Больше всего объектов внесено:

  • Харьковская область — почти 28 тыс объектов,
  • Донецкая область — 21 тыс,
  • Киевщина — 20 тыс,
  • Запорожская область — 10 тыс,
  • Луганщина — 10 тыс,
  • Херсонщина — 9 тыс,
  • Черниговщина — 9 тыс,
  • Днепропетровщина — 6 тыс,
  • Николаевщина — 6 тыс.

Напомним, как узнали Новини.LIVE, есть населенные пункты, которые, вероятно, Украина не будет восстанавливать вообще.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме