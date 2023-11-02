Бахмут, Мариуполь, Ирпень - цена восстановления - официальные цифры

Шуляк назвала суммы, необходимые для восстановления городов. Фото: из открытых источников

Часть городов в Украине после деоккупации уже находится в стадии восстановления. Это касается, например, Киевщины. По подсчетам, на восстановление самого Ирпеня нужно по меньшей мере миллиард долларов, а вот на Мариуполь — в 11 раз больше.

Сколько нужно денег на восстановление уничтоженных объектов и городов, в частности Мариуполя и Бахмута, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Рассчитывать стоимость восстановления городов пока рано, хотя уже озвучивались предварительные оценки, что полное восстановление того же Ирпеня будет стоить по меньшей мере миллиард долларов. А на восстановление Мариуполя может понадобиться более 11 миллиардов долларов. Впрочем, говорить о реальных цифрах можно будет только после украинской победы, но по предварительным подсчетам Всемирного банка, потребность в восстановлении уже разрушенного имущества в Украине достигает 411 млрд долларов. И это далеко не финальные цифры" , — сказала Шуляк.

Последствия оккупации Ирпеня. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, для обеспечения сбора, учета, обработки, хранения информации о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе создали Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий (РПЗМ).

Туда вносится вся информация об уничтоженных и поврежденных войной объектах. Именно на основе данных, внесенных в РПЗМ, Украина будет рассчитывать сумму репараций, которые мы получим от РФ.

Боевые действия в Бахмуте. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

"О Бахмуте. На карте Украины сейчас много населенных пунктов, которые нам крайне важно восстановить. В частности и Бахмут. Ведь они стали символом украинской борьбы за независимость, поскольку именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся", — сообщила Шуляк.

Она добавила, что на сегодняшний день в РПЗМ внесено уже почти 240 тыс объектов. Больше всего объектов внесено:

Харьковская область — почти 28 тыс объектов,

Донецкая область — 21 тыс,

Киевщина — 20 тыс,

Запорожская область — 10 тыс,

Луганщина — 10 тыс,

Херсонщина — 9 тыс,

Черниговщина — 9 тыс,

Днепропетровщина — 6 тыс,

Николаевщина — 6 тыс.

Напомним, как узнали Новини.LIVE, есть населенные пункты, которые, вероятно, Украина не будет восстанавливать вообще.