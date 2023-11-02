Бахмут, Мариуполь, Ирпень - цена восстановления - официальные цифры

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня
Часть городов в Украине после деоккупации уже находится в стадии восстановления. Это касается, например, Киевщины. По подсчетам, на восстановление самого Ирпеня нужно по меньшей мере миллиард долларов, а вот на Мариуполь — в 11 раз больше.
Сколько нужно денег на восстановление уничтоженных объектов и городов, в частности Мариуполя и Бахмута, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Рассчитывать стоимость восстановления городов пока рано, хотя уже озвучивались предварительные оценки, что полное восстановление того же Ирпеня будет стоить по меньшей мере миллиард долларов. А на восстановление Мариуполя может понадобиться более 11 миллиардов долларов. Впрочем, говорить о реальных цифрах можно будет только после украинской победы, но по предварительным подсчетам Всемирного банка, потребность в восстановлении уже разрушенного имущества в Украине достигает 411 млрд долларов. И это далеко не финальные цифры" , — сказала Шуляк.
По ее словам, для обеспечения сбора, учета, обработки, хранения информации о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе создали Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий (РПЗМ).
Туда вносится вся информация об уничтоженных и поврежденных войной объектах. Именно на основе данных, внесенных в РПЗМ, Украина будет рассчитывать сумму репараций, которые мы получим от РФ.
"О Бахмуте. На карте Украины сейчас много населенных пунктов, которые нам крайне важно восстановить. В частности и Бахмут. Ведь они стали символом украинской борьбы за независимость, поскольку именно в боях за них мы продемонстрировали, к чему мы стремимся и почему не сдаемся", — сообщила Шуляк.
Она добавила, что на сегодняшний день в РПЗМ внесено уже почти 240 тыс объектов. Больше всего объектов внесено:
- Харьковская область — почти 28 тыс объектов,
- Донецкая область — 21 тыс,
- Киевщина — 20 тыс,
- Запорожская область — 10 тыс,
- Луганщина — 10 тыс,
- Херсонщина — 9 тыс,
- Черниговщина — 9 тыс,
- Днепропетровщина — 6 тыс,
- Николаевщина — 6 тыс.
Напомним, как узнали Новини.LIVE, есть населенные пункты, которые, вероятно, Украина не будет восстанавливать вообще.
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