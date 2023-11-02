Бахмут, Маріуполь, Ірпінь - ціна відбудови - офіційні цифри

Шуляк назвала суми, які потрібні на відбудову міст. Фото: з відкритих джерел

Частина міст в Україні після деокупації вже перебуває на стадії відбудови. Це стосується, наприклад, Київщини. За підрахунками, на відновлення самого Ірпеня треба щонайменше мільярд доларів, а от на Маріуполь — в 11 разів більше.

Скільки треба грошей на відбудову знищених об'єктів та міст, зокрема Маріуполя та Бахмута, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Розраховувати вартість відновлення міст поки зарано, хоча вже озвучувались попередні оцінки, що повна відбудова того ж Ірпеня коштуватиме щонайменше мільярд доларів. А на відбудову Маріуполя може знадобитися більше 11 мільярдів доларів. Втім, говорити про реальні цифри можна буде тільки після української перемоги, але за попередніми підрахунками Світового банку, потреба на відновлення вже зруйнованого майна в Україні сягає 411 млрд доларів. І це — далеко не фінальні цифри", — сказала Шуляк.

Наслідки окупації Ірпеня. Фото: Новини.LIVE

За її словами, для забезпечення збору, обліку, обробки, зберігання інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно створили Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій (РПЗМ).

Туди вноситься вся інформація про знищені і пошкоджені війною об‘єкти. Саме на основі даних, внесених в РПЗМ, Україна буде розраховувати суму репарацій, які ми отримаємо від РФ.

Бойові дії у Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

"Щодо Бахмуту. На карті України зараз багато населених пунктів, які нам вкрай важливо відновити. Зокрема і Бахмут. Адже вони стали символом української боротьби за незалежність, оскільи саме в боях за них ми продемонстрували, чого ми прагнемо і чому не здаємося", — повідомила Шуляк.

Вона додала, що на сьогодні в РПЗМ внесено вже майже 240 тис об‘єктів. Найбільше об‘єктів внесено:

Харківська область — майже 28 тис об‘єктів,

Донеччина — 21 тис,

Київщина — 20 тис,

Запорізька область — 10 тис,

Луганщина — 10 тис,

Херсонщина — 9 тис,

Чернігівщина — 9 тис,

Дніпропетровщина — 6 тис,

Миколаївщина — 6 тис.

Нагадаємо, як дізналися Новини.LIVE, є населені пункти, які, ймовірно, Україна не буде відновлювати взагалі.