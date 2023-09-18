Что нужно делать украинцам, чтобы санкции против России действовали

Завод компании Procter&Gamble в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Украина постоянно призывает Запад усиливать санкции против России. Однако на полках украинских магазинов все еще можно найти продукцию множества компаний, которые продолжают вести бизнес в России и платят миллионные налоги в бюджет страны-агрессорки.

Бывший руководитель аппарата главы Республиканской партии и основатель Ukraine Freedom Project Стивен Мур рассказал в интервью Новини.LIVE, что нужно делать украинцам, чтобы улучшить действие санкций.

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Стивен Мур живет в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Когда он узнал, что Red Bull не вышли из российского рынка, тотчас отказался от любимого напитка.

Следовать его примеру Стивен призывает всех украинцев. И начать следует с изучения компаний, которые до сих пор ведут бизнес в РФ, хоть и продолжают лежать на полках украинских магазинов.

К примеру, компания Procter&Gamble — это материнская компания бритв Gillette. Крупнейший в мире завод по производству бритв Gillette находится в Санкт-Петербурге.

"По подсчетам, компания Proctor&Gamble внесла вклад в военные действия России на сумму 5 000 000 долларов за счет налогов. Сколько это в эквиваленте беспилотников? Это очень много Шахедов, да", — рассказывает Стивен Мур.

При этом в США компания Procter&Gamble активно рассказывает о своих корпоративных ценностях.

"Они рассказывают людям, как они должны вести себя, и это очень похоже на то, что мы в Америке называем политкорректностью. Например, несколько лет назад они сделали рекламу для Суперкубка о токсичной маскулинности", — делится бывший республиканец.

Однако насчет ситуации в Украине компания не демонстрирует так активно свои корпоративные ценности.

"Проблема, которую я вижу в Украине, заключается в том, что я вижу бритвы Gillette в "Эпицентре", я вижу продукцию Procter&Gamble здесь. Я был зависим от Red Bull без сахара, и я бросил эту привычку, потому что Red Bull все еще ведет бизнес в России. Но вы все еще можете купить Red Bull здесь, в Украине. Поэтому я думаю, что есть вещи, которые можно сделать здесь, в Украине, чтобы усилить важность санкций", — считает Стивен.

Напомним, по данным The New York Times Россия, несмотря на санкции и экспортный контроль, сейчас производит больше ракет, чем до начала войны.