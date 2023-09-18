Что нужно делать украинцам, чтобы санкции против России действовали
Украина постоянно призывает Запад усиливать санкции против России. Однако на полках украинских магазинов все еще можно найти продукцию множества компаний, которые продолжают вести бизнес в России и платят миллионные налоги в бюджет страны-агрессорки.
Бывший руководитель аппарата главы Республиканской партии и основатель Ukraine Freedom Project Стивен Мур рассказал в интервью Новини.LIVE, что нужно делать украинцам, чтобы улучшить действие санкций.
Как украинцы должны поддерживать санкции против РФ
Стивен Мур живет в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Когда он узнал, что Red Bull не вышли из российского рынка, тотчас отказался от любимого напитка.
Следовать его примеру Стивен призывает всех украинцев. И начать следует с изучения компаний, которые до сих пор ведут бизнес в РФ, хоть и продолжают лежать на полках украинских магазинов.
К примеру, компания Procter&Gamble — это материнская компания бритв Gillette. Крупнейший в мире завод по производству бритв Gillette находится в Санкт-Петербурге.
"По подсчетам, компания Proctor&Gamble внесла вклад в военные действия России на сумму 5 000 000 долларов за счет налогов. Сколько это в эквиваленте беспилотников? Это очень много Шахедов, да", — рассказывает Стивен Мур.
При этом в США компания Procter&Gamble активно рассказывает о своих корпоративных ценностях.
"Они рассказывают людям, как они должны вести себя, и это очень похоже на то, что мы в Америке называем политкорректностью. Например, несколько лет назад они сделали рекламу для Суперкубка о токсичной маскулинности", — делится бывший республиканец.
Однако насчет ситуации в Украине компания не демонстрирует так активно свои корпоративные ценности.
"Проблема, которую я вижу в Украине, заключается в том, что я вижу бритвы Gillette в "Эпицентре", я вижу продукцию Procter&Gamble здесь. Я был зависим от Red Bull без сахара, и я бросил эту привычку, потому что Red Bull все еще ведет бизнес в России. Но вы все еще можете купить Red Bull здесь, в Украине. Поэтому я думаю, что есть вещи, которые можно сделать здесь, в Украине, чтобы усилить важность санкций", — считает Стивен.
Напомним, по данным The New York Times Россия, несмотря на санкции и экспортный контроль, сейчас производит больше ракет, чем до начала войны.