Що потрібно робити українцям, щоб санкції проти Росії діяли

Завод компанії Procter&Gamble в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Україна постійно закликає Захід посилювати санкції проти Росії. Однак при цьому на полицях українських магазинів все ще можна знайти продукцію безлічі компаній, які продовжують вести бізнес в Росії та платять мільйонні податки до бюджету країни-агресорки.

Колишній керівник апарату голови Республіканської партії та засновник Ukraine Freedom Project Стівен Мур розповів в інтервʼю Новини.LIVE що потрібно робити українцям, щоб покращити дію санкцій.

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Стівен Мур живе в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Коли він дізнався, що Red Bull не вийшли з російського ринку, одразу ж відмовився від улюбленого напою.

Послідувати його прикладу Стівен закликає усіх українців. І почати варто з вивчення компаній, які досі ведуть бізнес в РФ, хоч і продовжують лежати на полицях українських магазинів.

До прикладу, компанія Procter&Gamble — це материнська компанія бритв Gillette. Найбільший у світі завод з виробництва бритв Gillette знаходиться в Санкт-Петербурзі.

"За підрахунками, компанія Proctor&Gamble зробила внесок у військові дії Росії на суму 5 000 000 доларів за рахунок податків. Скільки це в еквіваленті безпілотників? Це дуже багато Шахедів, так", — розповідає Стівен Мур.

При цьому в США компанія Procter&Gamble активно розповідає про свої корпоративні цінності.

"Вони розповідають людям, як вони повинні поводитися, і це дуже схоже на те, що ми в Америці називаємо політкоректністю. Наприклад, кілька років тому вони зробили рекламу для Суперкубка про токсичну маскулінність", — ділиться колишній республіканець.

Однак щодо ситуації в Україні компанія не демонструє так активно своїх корпоративних цінностей.

"Проблема, яку я бачу в Україні, полягає в тому, що я бачу бритви Gillette в "Епіцентрі", я бачу продукцію Procter&Gamble тут. Я був залежний від Red Bull без цукру, і я кинув цю звичку, тому що Red Bull все ще веде бізнес в Росії. Але ви все ще можете купити Red Bull тут, в Україні. Тому я думаю, що є речі, які можна зробити тут, в Україні, щоб посилити важливість санкцій", — вважає Стівен.

Нагадаємо, за даними The New York Times Росія, попри санкції та експортний контроль, зараз виробляє більше ракет, ніж до початку війни.