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СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Крыму: подробности атаки

21 сентября 2023 10:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удар по военному аэродрому в Крыму: подробности от СБУ
Удар по Крыму. Фото: УП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в СБУ.

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По его данным, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БпЛА Mojaher.

Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

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Аэродром "Саки". Фото: google.com

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-Морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".

Ракета Нептун
Ракета "Нептун". Фото: Википедия

"Даже вражеские телеграмм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери пишут о не менее 30 погибших военных. С каждым днем "бавовна" в Крыму будет цвести все больше  оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове", заверил источник в СБУ.

Напомним, в среду, 20 сентября, в нескольких районах Крыма, в том числе около аэродрома, слышали серию мощных взрывов. Попадание было в воинскую часть под Севастополем.

Впоследствии данную информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

 

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