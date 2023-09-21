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СБУ та ВМС завдали масштабного удару по аеродрому в Криму: подробиці атаки

21 вересня 2023 10:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Удар по військовому аеродрому в Криму: подробиці від СБУ
Удар по Криму. Фото: УП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело в СБУ. 

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За його даними, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БпЛА Mojaher.

Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. 

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Аеродром "Саки". Фото: google.com

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун".

Ракета Нептун
Ракета "Нептун". Фото: Вікіпедія

"Навіть ворожі телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше ніж 30 загиблих військових. З кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше — окупанти не можуть почуватися в безпеці на окупованому півострові", — запевнило джерело в СБУ.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в декількох районах Криму, зокрема біля аеродрому, чули серію потужних вибухів. Влучання сталося у військову частину під Севастополем.

Згодом цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

 

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