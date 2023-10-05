Проспект ЕС или Воздушных сил: депутат рассказал, в чем проблема с новым названием Воздухофлотского

Воздухофлотский проспект в Киеве. Фото: Google

Переименование Воздухофлотского проспекта в Киеве может быть вызвано интересом со стороны действующей украинской политической силы. Перед этим была информация о новом названии — проспект Воздушных сил.

Об этом в интервью журналисту Новини.LIVE сообщил депутат КГГА от партии "Слуга народа" Андрей Витренко.

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По его сообщению, решение о переименовании Воздухофлотского проспекта на проспект Европейского Союза сегодня должно быть внесено на рассмотрение Киевского городского совета. Атмосфера в зале была напряженной, ведь депутаты от "ЕС" снова поднимали вопрос о необходимости переименования.

"Все прекрасно знают, что киевляне высказались "против". Теперь недемократическим способом после проведения дополнительного голосования представители этой политической силы снова пытаются этот вопрос продвинуть", — сказал Витренко, вспомнив поговорку "не надо совать то, что нельзя продвинуть".

Также политик ответил на вопрос, созвучно ли новое название с сокращенной аббревиатурой партии пятого президента Украины. Также подчеркнул, что это может быть первым шагом к советскому "культу партии".

"Это их особый и принципиальный вопрос, который они пытаются протянуть через Киевский городской совет. Для чего они это делают, мне неизвестно, но средства на эту кампанию были потрачены безумные", — заявил Витренко, добавив, что стал свидетелем просмотра в Интернете видеопризыва проголосовать за переименование бывшей первой леди Украины Марины Порошенко.

Напомним, что ранее Виталий Кличко принял решение переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза, на что возмутились киевляне. Кроме того, согласно последнему исследованию от Института массовой информации, в рейтинг заказных материалов попал и Петр Порошенко.