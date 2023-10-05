Проспект ЄС чи Повітряних сил: депутат розповів, в чому проблема з новою назвою Повітрофлотського

Повітрофлотський проспект. в Києві. Фото: Google

Перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві може бути спричинено зацікавленістю з боку чинної української політичної сили. Перед цим була інформація про нову назву — проспект Повітряних Сил.

Про це в інтерв'ю журналісту Новини.LIVE повідомив депутат КМДА від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко.

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За його повідомленням, рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу сьогодні мало бути внесене на розгляд Київської міської ради. Атмосфера в залі була напруженою, адже депутати від "ЄС" знову порушували питання у необхідності перейменування.

"Всі чудово знають, що кияни висловилися "проти". Тепер в недемократичний спосіб після проведення додаткового голосування представники цієї політичної сили знову намагаються це питання просунути", — сказав Вітренко, згадавши приказку "не треба сунути те, що не можна просунути".

Також політик відповів на питання щодо того, чи співзвучна нова назва зі скороченою абревіатурою партії п'ятого президента України. Також наголосив, що це може бути першим кроком до радянського "культу партії".

"Це їхнє особливе і принципове питання, яке вони намагаються протягнути через Київську міську раду. Для чого вони це роблять, мені невідомо, але кошти на цю кампанію були витрачені шалені", — заявив Вітренко та додав, що став свідком перегляду в Інтернеті відеозаклику проголосувати за перейменування від колишньої першої леді України Марини Порошенко.

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко ухвалив рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу, на що обурилися кияни. Крім того, згідно з останнім дослідженням від Інституту масової інформації, в рейтинг замовних матеріалів потрапив і Петро Порошенко.