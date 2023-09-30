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Проект на миллиард: кто из подчиненных Кличко ответственен за обрушившийся мост

30 сентября 2023 19:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Проект на миллиард: кто из подчиненных Кличко ответственен за обрушившийся мост
Обрушение Дегтяревского моста. Фото: Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 30 сентября, в Киеве во время монтажных работ полностью развалился Дегтяровский мост, который планировали проложить до конца этого года. Фирма, которая занимается ремонтом, пригласила 934 миллиона гривен. За ремонтные работы ответственен директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

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За проект ответственен директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. Как сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, пока не удается с ним связаться.

В то же время, как передает КГГА, в "Киевавтодоре" отметили, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик.

Все службы работают на месте инцидента, принимаются меры по ликвидации последствий.

"Движение транспорта на участке ул. Александра Довженко планируется возобновить до 05:00 2 октября", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения КГГА

В прошлом году Киевавтодор в рамках реконструкции Дегтяровского путепровода демонтировал четыре балки. Затем еще девять в июле 2023 года. В августе планировали демонтировать еще четыре. К тому же параллельно стартовало строительство нового, на один метр высшего моста. Для него забетонировали 26 свай из 88.

К тому же новый мост планировали расширить с 28 м до 40 м. Так, у велосипедистов и пешеходов должно стать больше места. Основные работы планировали завершить к следующему году. Победителю тендера должны заплатить почти миллиард гривен.

Однако комфорт киевлян похоже откладывается. Просто на глазах все построенное развалилось в считанные минуты.

Стоит отметить, что Дегтяровский мост эксперты неоднократно называли расточительством. Так, в комментарии Новости.LIVE транспортный аналитик Александр Гречко объяснил, почему реконструкция Дегтяревского путепровода не стоит таких масштабных затрат.

"Там вызывает вопрос этот проект, потому что они верхнюю часть путепровода расширяют еще больше при том, что он и так не был загружен с верхней части" , — отметил эксперт.

Напомним, в Киеве развалился Дегтяревский мост.

Также появились новые карды с места обвала "уставшего" моста возле Шулявки.

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