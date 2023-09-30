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Проєкт на мільярд: хто з підлеглих Кличка відповідальний за міст, що обвалився

30 вересня 2023 19:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Проєкт на мільярд: хто з підлеглих Кличка відповідальний за міст, що обвалився
Обвал Дегтярівського мосту. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 30 вересня, у Києві під час монтажних робіт повністю розвалився Дегтярівський міст, який планували прокласти до кінця цього року. Фірма, яка займається ремонтом запросила 934 мільйони гривень. За ремонтні роботи відповідальний директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

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За проєкт відповідальний директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Як повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба наразі не вдається з ним зв'язатися. 

Водночас як передає КМДА, у "Київавтодорі" зазначили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник. 

Усі служби працюють на місці інциденту, вживаються заходи для ліквідації наслідків. 

"Рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планується відновити до 05:00 2 жовтня", — йдеться у повідомленні.

Скриншот
Скриншот повідомлення КМДА

Торік Київавтодор в рамках реконструкції Дегтярівського шляхопроводу демонтував чотири балки. Потім ще дев'ять у липні 2023 року. У серпні планували демонтувати ще чотири. До того ж паралельно стартувало будівництво нового, на один метр вищого мосту. Для нього забетонували 26 паль із 88. 

До того ж новий міст планували розширити з 28 м до 40 м. Так, у велосипедистів та пішоходів мало б стати більше місця. Основні роботи планували завершити до наступного року. Переможцю тендеру мають сплатити майже мільярд гривень. 

Однак комфорт киян схоже відкладається. Просто на очах все побудоване розвалилось за лічені хвилини.

Варто зазначити, що Дегтярівський міст експерти неодноразово називали марнотратством. Так, у коментарі Новини.LIVE транспортний аналітик Олександр Гречко пояснив, чому реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, не варта таких масштабних витрат. 

"Там викликає питання цей проєкт, тому що вони верхню частину шляхопроводу розширюють ще більше при тому, що він і так не був завантаженим з верхньої частини", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, у Києві розвалився Дегтярівський міст.

Також з'явились нові карди з місця обвалу "втомленого" мосту біля Шулявки.

 

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