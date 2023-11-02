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Польские перевозчики заблокируют движение на трех направлениях — комментарий ГПСУ для Новини.LIVE

2 ноября 2023 20:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские перевозчики заблокируют движение на трех направлениях — комментарий ГПСУ для Новини.LIVE
Польские перевозчики
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские перевозчики готовятся к забастовке на границе с Украиной. При этом перевозчики намерены приостановить движение грузовиков на границе с Украиной в обе стороны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE  сообщил спикер Пограничной службы Андрей Демченко.

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Демченко сообщил, что планируется блокировать трех направлений: Ягодин, Краковец и Рава-Русская. При этом он добавил, что другие границы будут работать в обычном режиме, и мы надеемся, что с польской стороны не будет ограничений в движении.

"Во время таких акций перевозчики требуют определенных улучшений для себя. И во время своих действий они говоря  о том, что они будут препятствовать движению на украинско-польской границе", — сказал он и указал, что ограничения будут действовать как на въезд, так и на выезд.

Также стало известно, что дата начала блокады была перенесена с 3 на 6 ноября.

Напомним, что в конце недели польские перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временной блокировке некоторых пограничных пунктов.

Также мы сообщали, что на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может начаться 3 ноября.

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