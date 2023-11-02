Польські перевізники заблокують рух у трьох напрямках — коментар ДПСУ для Новини.LIVE

Польські перевізники

Польські перевізники готуються до страйку на кордоні з Україною. При цьому перевізники мають намір призупинити рух вантажівок на кордоні з Україною в обидва боки.

Про це у коментарі для Новини.LIVE повідомив речник Прикордонної служби Андрій Демченко.

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Демченко повідомив, що планується блокувати три напрями: Ягодин, Краковець та Рава-Руська. При цьому він додав, що інші кордони працюватимуть у звичайному режимі, і ми сподіваємось, що з польської сторони не буде обмежень у русі.

"Під час таких акцій перевізники вимагають певних покращень для себе. І під час своїх дій вони кажучи про те, що вони перешкоджатимуть руху на українсько-польському кордоні", — сказав він і зазначив, що обмеження діятимуть як на в'їзд, так і на виїзд.

Також стало відомо, що дату початку блокади було перенесено з 3 на 6 листопада.

Нагадаємо, що наприкінці тижня польські перевізники мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною. Це може призвести до тимчасового блокування деяких прикордонних пунктів.

Також ми повідомляли, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатися 3 листопада.