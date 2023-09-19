Поддержать Украину: у офиса ООН украинцы собрались на акцию

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

В Нью-Йорке у стен офиса ООН собрались украинцы. Цель собрания сейчас — донести важные месседжи и поддержать Украину, особенно это важно сегодня, когда в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня и в городе руководители всех государств мира.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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"Мы, украинцы, тоже здесь, и наша главная цель — показать поддержку Украине, ведь Президент Зеленский будет выступать в ООН и наша украинская община здесь, в Нью-Йорке, поддерживает Президента. Вторая наша цель и призыв к мировым лидерам — исключить Россию из Совета безопасности и в целом из ООН. На это есть инструменты, а наша задача — быть услышанными", — говорит организатор акции в Нью-Йорке Александр Таран и добавляет, что важно, чтобы Украина была актуальна в мире, ведь мир живет своей жизнью, когда Украина борется за демократию.

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

"Если я сюда не приду, тогда кто? По одному камешку, мы сдвинем эту скалу", — говорит участник акции Александр.

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

Около полусотни человек пришли поддержать Украинскую делегацию. Люди восклицали "Слава Украине" и "Russia is a terrorist state", а еще они пели гимн.

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

Акция украинцев у офиса ООН. Фото: Новини.LIVE

"Украинцы во всем мире где бы они ни находились, должны поддерживать нашу страну, наших защитников, наше войско и нашего Президента", — говорит один из организаторов акции в Нью-Йорке Всеволод Мирный.

Напомним, в Нью-Йорк на Неделю высокого уровня в ООН приехал президент Владимир Зеленский, участвующий в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее, в интервью Новини.LIVE постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал о формуле мира, которую предложил миру и ООН, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.