Підтримати Україну: біля офісу ООН українці зібрались на акцію

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

У Нью-Йорку під стінами офісу ООН зібрались українці. Мета зібрання нині — донести важливі меседжі та підтримати Україну, особливо це важливо сьогодні, коли у Нью-Йорку відбувається тиждень високого рівня і у місті — керівники всіх держав світу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Акція українців біля офісу ООН

"Ми, українці, теж тут, і наша головна мета — показати підтримку Україні, адже Президент Зеленський виступатиме в ООН і наша громада українська тут, у Нью-Йорку, підтримує Президента. Друга наша мета і заклик до світових лідерів — виключити Росію з Ради безпеки і в цілому із ООН. На це є інструменти, а наше завдання — бути почутими", — каже організатор акції у Нью-Йорку Олександр Таран і додає, що важливо, щоб Україна була на часі у світі, адже світ живе своє життя, коли Україна виборює демократію.

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

"Якщо я сюди не прийду, тоді хто? По одному камінчику, ми зрушимо цю скалу", — каже учасник акції Олександр.

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

Близько півсотні людей прийшли підтримати Українську делегацію. Люди вигукували "Слава Україні" та "Russia is a terrorist state", а ще вони співали гімн.

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

Акція українців біля офісу ООН. Фото: Новини.LIVE

"Українці у цілому світі де б вони не знаходились, мають підтримувати нашу країну, наших захисників, наше військо і нашого президента", — каже один з організаторів акції Нью-Йорку Всеволод Мирний.

Нагадаємо, до Нью-Йорка на Тиждень високого рівня у ООН приїхав президент Володимир Зеленський, який бере участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН.

Раніше, в інтервʼю Новини.Live постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про формулу миру, яку запропонував світу та ООН зокрема президент України Володимир Зеленський