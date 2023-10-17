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Небесплатная эвакуация: в посольстве ответили, во сколько обойдется рейс из Израиля

17 октября 2023 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Небесплатная эвакуация: в посольстве ответили, во сколько обойдется рейс из Израиля
Эвакуация. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана примерно €400.

Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле по запросу журналистки Новини.LIVE.

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В ведомстве отметили, что эта стоимость билета является самой низкой на рынке. Если же у граждан нет возможности оплатить себе эвакуацию — посольство будет искать помощи через благотворителей.

По данным посольства, зарегистрировано более 2 тысяч заявок от желающих уехать из страны. В посольстве подчеркнули, что в первую очередь вывозят женщин с детьми и пожилых. Из Израиля тремя рейсами уже эвакуировали 436 украинцев.

Ситуация с украинцами в Израиле

Вчера, 16 октября, из Тель-Авива вылетел уже третий эвакуационный рейс с гражданами Украины в Бухарест в Румынии. Среди эвакуированных украинцев большинство составляют женщины и дети.

Напомним, что первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 15 октября. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в том числе, и более 60 детей.

Также мы писали, что количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было около 245 человек.

Добавим, что в посольстве Украины в Израиле ответили, находятся ли украинцы в плену террористов ХАМАС.

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