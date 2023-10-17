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Небезкоштовна евакуація: в посольстві відповіли, у скільки обійдеться рейс з Ізраїля

17 жовтня 2023 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Небезкоштовна евакуація: в посольстві відповіли, у скільки обійдеться рейс з Ізраїля
Евакуація. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені приблизно €400. 

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі на запит журналістки Новини.LIVE.

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У відомстві зазначили, що ця вартість квитка є найнижчою на ринку. Якщо ж громадяни не мають можливості оплатити собі евакуацію — посольство шукатиме допомогу через благодійників.

За даними посольства, зареєстровано понад 2 тисячі заявок від охочих виїхати з країни. У посольстві наголосили, що першочергово вивозять жінок із дітьми та літніх осіб. Наразі з Ізраїлю трьома рейсами вже евакуювали 436 українців.

Ситуація з українцями в Ізраїлі

Вчора, 16 жовтня, із Тель-Авіву вилетів уже третій евакуаційний рейс із громадянами України до Бухаресту, що в Румунії. Серед евакуйованих українців більшість становлять жінки та діти.

Нагадаємо, що перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 15 жовтня. З країни, де триває війна, вдалося вивезти, зокрема, й понад 60 дітей.

Також ми писали, що кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було близько 245 осіб. 

Додамо, що в посольстві України в Ізраїлі відповіли, чи перебувають українці в полоні терористів ХАМАСу.

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