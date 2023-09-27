Мурал в Киеве попал в скандал: жители заявили о рекламе водки

Дом по улице Липковского, 8. Фото: Новини.LIVE

В Киеве поднялся целый скандал из-за обустройства нового мурала по улице Липковского, 8. Инициаторы мурала говорят, что хотели создать новую патриотическую картинку, отражающую штурмовую бригаду и бригаду управления дронами.

Между ними должен быть изображен казак. Жители дома и депутат Киевсовета Женя Кулеба заявили, что под видом патриотического мурала должна была быть скрыта реклама водки "Козацька Рада".

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Скандальный мурал в Киеве: подробности

Инициатор нового мурала Сергей Москалюк рассказал Новини.LIVE, что его благотворительная организация в целом создает сеть патриотических муралов по Киеву. Одни из самых известных – "Ночной призрак Киева" и "Запорожский мститель", находящиеся на Подоле.

На боковой стене дома по Липковского, 8, у Москалюка была идея создать мурал, отражающий штурмовую бригаду и бригаду, занимающуюся управлением дронами. Между ними должен быть казак и подпись "Украинский характер".

Однако на стене дома по улице Липковского, 8 уже есть мурал, который в 2017 году создал канадский художник Emmanuel Jarus. Там изображена молодая девушка в красном платье, сидящая на подоконнике в открытом окне. На данный момент этот рисунок слегка выбляк.

Однако шумиха произошла даже не из-за "мурала на мурал", а из-за рисунка козака и подписи "Украинский характер". Жители дома увидели в нем скрытую рекламу водки марки "Козацька Рада" и не дали разрешения на начало работ.

Что о новом мурале говорят жители дома

Одна из жительниц дома рассказала Новини.LIVE, что ЖЭК и управляющая компания не знали о намерениях Сергея Москалюка по созданию нового мурала. На место происшествия была вызвана полиция.

Мурал в Киеве. Фото: Новости.

"Стену дома хотели зарисовать каким-то непонятным козаком: никто не в курсе. Но после того как мы вызвали полицию — работы остановились. Решили организовать собрание. Возник целый скандал. Этот Сергей Москалюк сказал, что, мол, новый мурал временный. Но они помогут нам попасть в программу по утеплению домов. В конце концов оказалось, что новый мурал это вообще реклама водки "Козацька Рада". После обнародования истории — работы прекратились", — рассказала женщина.

"Под патриотическими лозунгами хотели скрыть рекламу водки"

Информацию о скрытой рекламе марки алкогольного напитка в своем сообщении на странице Facebook подтвердила также депутат Киевсовета Женя Кулеба. В целом она призвала ввести практику согласования новых муралов и выносить их на рассмотрение экспертов.

Женя Кулеба. Фото: FB/Женя Кулеба

"Новый мурал — скрытая под патриотическими лозунгами реклама водки "Козацька Рада". Большинство жителей в шоке — своего согласия на эту "перерисовку" они не давали. Им нравится существующий мурал. Да, было несколько согласий, потому что человек, который их собирал манипулировал. Говорил, что будет утепление дома после создания мурала. Интересно, как это?, — написала депутатка.

"Теперь всех козаков будем ассоциировать с алкоголем?"

Сергей Москалюк подтвердил, что у возглавляемого им благотворительного фонда действительно есть донатор, который выделяет деньги на создание патриотического мурала. Это компания Вayadera Group.

На сайте компании отмечено, что это один из крупнейших алкогольных холдингов Восточной Европы. При этом Москалюк категорически отрицает, что мурал должен был нести рекламу водки.

Мурал в Киеве. Новини.LIVE

"Если, на бренде "Козацька Рада" изображен козак, то теперь всех козаков надо ассоциировать с теми, кто употребляет алкоголь? Здесь правда для обеих сторон, кто и как ее подаст: для нас это должен быть патриотический мурал, для других — ассоциация с водкой. Мы предложили убрать и козака и подпись, но люди дальше гнут свою линию. Как еще им объяснять — я не знаю. Поэтому мы услышали жителей, не будем ни с кем скандалить и приняли решение прекратить данную работу", — заверил Москалюк.

Подготовительные работы по созданию нового мурала по улице Липковского, 8 действительно прекращены.