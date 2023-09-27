Мурал у Києві потрапив у скандал: жителі заявили про рекламу горілки

Будинок по вулиці Липківського, 8. Фото: Новини.LIVE

У Києві здійнявся цілий скандал через облаштування нового муралу по вулиці Липківського, 8. Ініціатори муралу кажуть, що хотіли створити нову патріотичну картинку, яка би відображала штурмову бригаду та бригаду управління дронами.

Поміж ними мав бути зображений козак. Жителі будинку та депутатка Киїради Женя Кулєба заявили, що під виглядом патріотичного муралу мала бути прихована реклама горілки "Козацька Рада".

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Скандальний мурал у Києві: подробиці

Ініціатор нового муралу Сергій Москалюк розповів Новини.LIVE, що його благодійна організація в цілому створює мережу патріотичних муралів по Києву. Одні із найвідоміших — Нічний привид Києва та Запоріжський месник, що знаходяться на Подолі.

На боковій стіні будинку по Липківського, 8, у Москалюка був намір створити мурал, який би відображав штурмову бригаду і бригаду, яка займається управлінням дронами. Поміж ними мав бути козак і підпис "Український характер".

Однак на стіні будинку на Липківського 8 вже є мурал, який у 2017 році створив канадський художник Emmanuel Jarus. Там зображена молода дівчина в червоній сукні, яка сидить на підвіконні у відчиненого вікна. Наразі цей малюнок вже злегка зблід.

Проте галас вчинився навіть не через "мурал на мурал", а через малюнок козака та підпис "Український характер". Жителі будинку вбачили у ньому приховану рекламу горілки марки "Козацька Рада" і не дали дозвіл на початок робіт.

Що про новий мурал кажуть жителі будинку

Одна із жительок будинку розповіла Новини.LIVE, що ЖЕК та управляюча компанія не знали про наміри Сергія Москалюка щодо створення нового муралу. На місце події була викликана поліція.

Мурал в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Стіну будинку хотіли замалювати якимось незрозумілим козаком: ніхто не в курсі. Але після того як ми викликала поліцію — роботи зупинились. Вирішили організувати збори. Виник цілий скандал. Цей Сергій Москалюк сказав, що мовляв, новий мурал тимчасовий. Але вони допоможуть нам потрапити в програму по утепленню будинків. Зрештою, в кінці виявилось, що новий мурал це взагалі реклама горілки "Козацької ради". Після оприлюднення історії — роботи припинились", — розповіла жінка.

"Під патріотичними гаслами хотіли приховати рекламу горілки"

Інформацію про приховану рекламу марки алкогольного напою у своєму дописі на сторінці у Facebook підтвердила також депутатка Київради Женя Кулеба. В цілому вона закликала ввести практику погодження нових муралів та виносити їх на розгляд експертів.

Женя Кулеба. Фото: FB/Женя Кулеба

"Новий мурал — прихована під патріотичними гаслами реклама горілки "Козацька Рада". Більшість мешканців в шоці — своєї згоди на цю "перемальовку" вони не давали. Їм подобається існуючий мурал. Так, було декілька згод, бо людина, яка їх збирала маніпулювала. Говорила, що буде утеплення будинку після створення муралу. Цікаво — як це?", — написала депутатка.

"Тепер всіх козаків будемо асоціювати із алкоголем?"

Сергій Москалюк підтвердив, що у благодійного фонду, який він очолює, дійсно є донатор, який виділяє гроші на створення патріотичного муралу. Це компанія Вayadera Group. На сайті компанії зазначено, що це один із найбільших алкогольних холдингів Східної Європи. При цьому Москалюк категорично заперечує, що мурал мав нести рекламу горілки.

Мурал в Києві. Новини.LIVE

"Якщо, на бренді "Козацька Рада" зображений козак, то тепер усіх козаків треба асоціювати із тими, хто вживає алкоголь? Тут правда для обох сторін, хто і як її подасть: для нас це мав бути патріотичний мурал, для інших — асоціація з горілкою. Ми запропонували прибрати і козака і підпис, але люди далі гнуть свою лінію. Як ще їм пояснювати — я не знаю. Тому ми почули жителів, не будемо ні з ким скандалити і прийняли рішення припинити дану роботу", — запевнив Москалюк.

Підготовчі роботи по створенню нового муралу по вулиці Липкіського, 8 наразі справді припинені.