Почему Киев затапливает и как преуспевает коррупция на дождевой канализации

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мария Кагал Редактор международного отдела

Одной из главных проблем транспортной инфраструктуры Киева является неэффективная работа дождевой канализации во время проливных дождей. Вот и этим летом в июне и июле в столице во время мощных дождей происходили подтопления, значительно усложнявшие движение транспорта и передвижения жителей Киева, а впереди еще вся дождливая осень.

Эта проблема в Киеве существует годами, однако почему-то так даже и не приблизилась к решению. В причинах разбирались журналисты проекта "Наша Справа".

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Проблема дождевых канализаций

Каждый год в сезон дождей киевляне страдают от одной и той же беды: улицы столицы парализованы водой, которая сносит все на своем пути, а дождевая канализация явно не справляется со стихией. Терпение киевлян в конце концов урвалось, и они обратились к столичным властям с требованием провести реконструкцию системы дождевой канализации. Об этом говорится в петиции, опубликованной 10 июля на сайте Киевсовета.

"Требую от властей Киева провести анализ состояния всех сетей дождевой канализации города Киева, их пропускной способности, определить приоритетность мест для реконструкции и немедленно запустить процесс реконструкции системы дождевой канализации города Киева", — говорится в петиции.

Петиция о реконструкции системы дождевой канализации Киева. Фото: скриншот

Вопрос проблемы дождевой канализации встает почти каждый год. Еще в 2011 году в КГГА заявляли, что в связи с ливнями было зафиксировано 208 проблемных мест в столице. Тогда активно обсуждали возможную реконструкцию ливневых систем. Однако за все это время проблема так и не была решена.

24 июля 2020 во время онлайн-конференции мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице есть 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями.

"Там, где производят сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую дождевую канализацию", — сообщил Виталий Кличко.

Впрочем, 22 июля 2021 года на заседании Киевсовета снова подняли этот вопрос.

"Виталий Владимирович, у нас беда, я бы сказала даже катастрофа, случилось непредсказуемое. Именно на ваш день рождения пошел дождь, не трехмесячная норма, даже не месячная, а просто обычный дождь, но город снова затопило. Это следствие системного игнорирования вопросов канализации", — отметила Лилия Пашинна, депутат Киевсовета от фракции "Слуга Народа"

Депутат Киевсовета Лилия Пашинна. Фото: КГГА

Тогда Виталий Кличко поручил провести проверку состояния дождевых систем и создать рабочую группу, которая будет заниматься этими вопросами. Но и это не решило проблему с затоплением столицы.

В Киевсовете заверили, что основной причиной возникновения таких подтоплений является неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным, большим количеством осадков.

В то же время, эксперты выделяют несколько причин постоянных затоплений улиц столицы.

Причина первая: старая система

Столичные ливневые канализации были проложены еще в советское время, отмечает Лилия Пашинна:

"Вся эта сеть, она строилась с 1950 по 1980 годы, 80% всего построенного было именно в это время. То есть мы понимаем, что она очень старая, 80% — это аварийные участки, и она нуждается в постоянном обновлении".

На этой же проблеме акцентирует внимание и Киевавтодор, один из балансодержателей ливневой канализации в Киеве.

"Коммунальные предприятия корпорации "Киевавтодор" постоянно в круглосуточном режиме выполняют возложенные на них обязанности, но учитывая, что 80% городской дождевой канализации спроектировано и построено в период с 1950 по 1980 годы, существующие сечения коллекторов на отдельных участках не в состоянии принимать сверх расчетных норм дождевых вод и таким образом возникают места подтопления", — сообщил Киевавтодор в ответе на запрос журналистов "Наша Справа".

В департаменте инфраструктуры КГГА по запросу журналистов проекта сообщили, что за последние 10 лет было заменено всего около 10% от общей протяженности канализационной сети.

Ответ КГГА по запросу журналистов проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Кроме того, при проведении работ по реконструкции или капитальному ремонту проектной документацией в соответствии с результатами проведенного обследования дождевой канализации предполагается замена изношенных сетей", — сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Можно было бы предположить, что такая медленная замена и реконструкция старых ливневых канализаций производится из-за недостаточного финансирования. Но нет, средства из местного бюджета на это выделяют, еще и немалые.

Как сообщает Киевавтодор, за период с 2019 по 2023 на работы по содержанию, ремонту и реконструкции систем дорожного водоотведения направили 260 миллионов гривен.

Ответ Киевавтодора на запрос журналистов проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Но при этом, как утверждает Лилия Пашинна, не все средства осваивают:

"В городе есть муниципальная программа, которая называется "по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры", и вот у нас она есть с 2021 по 2025 года, она периодически принимается на каждые 5 лет. Вдумайтесь только в цифру, что по этой программе только за предыдущий период было реализовано работ только на 9 миллионов. Это очень мало, учитывая, что даже замена 1 километра канализации — это 56 миллионов, то есть это совсем косметические, незначительные вещи".

Кроме этой муниципальной программы, в конце 2020 года Виталий Кличко распорядился о реконструкции объектов Киевской городской дождевой канализации. Ее поручили коммунальному предприятию "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Это, кстати, то самое предприятие, которое сейчас осуществляет работы по Подольско-Воскресенскому мосту, со строительством которого связано множество коррупционных скандалов.

Что интересно, в этом году директору этого КП обьявили о подозрении по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах во время строительства этого же Подольско-Воскресенского долгостроя.

Лилия Пашинна добавляет, что дважды объявлялись тендеры по реконструкции дождевой канализации, но они ни разу не были реализованы:

"Общая сумма тендеров оценивалась в 464 миллиона гривен. Существует схема, когда не реализуются средства в конце текущего года на реконструкцию дождевой канализации, то они перекидываются на ремонт Подольско-Воскресенского моста, потому что исполнитель обеих этих работ один — КП "Дирекция по строительству дорожно -транспортных сооружений г. Киева". Я регулярно ругаюсь с КГГА по этому поводу".

Причина вторая: застройка столицы

В последние 10 лет столица активно разрастается, в городе появляются все новые и новые жилые комплексы. Это уменьшает количество зеленых насаждений и открытых грунтов. Именно это становится одной из причин затопления улиц Киева, как отмечает эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

"Любая новая застройка — это увеличение площади асфальта, крыши, дома, оно все собирается и интенсивно направляется в дождевую канализацию, не задерживается зелеными насаждениями, травой и так далее. Сама по себе застройка приводит к тому, что у вас постоянно растет потребность в увеличении мощности дождевой канализации", — рассказал Георгий Могильный.

Также очень часто во время строительства нового жилого массива, застройщики не делают дождевые канализации, предусмотренные проектом, или прокладывают их с меньшей пропускной способностью. Об этом журналистам проекта "Наша Справа" рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по ЖКХ Алексей Кучеренко.

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по ЖКХ Алексей Кучеренко. Фото: Новини.LIVE

"Например, на станции метро Левобережная возле Выставочного центра, когда там строились объекты под Чемпионат Европы по футболу Евро-2012, тогдашнее руководство КГГА либо не выполнило необходимый комплекс работ по прокладке дождевой канализации, либо эти деньги похитили во времена правления Виктора Януковича", — рассказал Алексей Кучеренко.

Так что и получается, что некоторые застройщики экономят таким образом средства, а госструктуры то ли не контролируют эти процессы, то ли в схематозе закрывают на это глаза.

Причина третья: загрязнение дождеприемников

В 2018 году после очередного ливня столицу в который раз затопило. Кое-где образовались водопады, залило подземные переходы. Тогда соцсетями активно распространились фото, где горы мусора просто плывут по подземке. Сам мусор в колодцах и дождеприемниках часто приводит к затоплениям во время ливней.

Затопление подземок Киева в 2018 году. Фото: google

"Я вспоминаю, что мы с известным активистом и архитектором Виктором Глебой ходили по Киеву. Поднимали люки ливневки и показывали, что дождевая канализация нечищена, и вода не проходит физически через эти сооружения. Например, в Киеве во время сильных ливней регулярно затапливает район метро Берестейская", — рассказывает Алексей Кучеренко.

Но в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уверяют, что очистные работы проводятся регулярно и в соответствии с планами.

"За период с 1 января текущего года было очищено 7971 обзорных и 18677 дождеприемных колодцев, также 61,5 км дождевой канализации", — говорится в ответе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сайт КГГА. Фото: скриншот

Команда проекта "Наша Справа" собственноручно проверила в каком состоянии действительно находятся ливневые системы столицы. Для этого они обратились к человеку, который не понаслышке знает, что происходит в ливневых коллекторах.

Артем уже около 10 лет исследует подземелья Киева. Вместе с ним съемочная группа отправилась к реке Лыбидь, куда попадает дождевая вода. На входе в коллекторную систему было чисто, но чем дальше, тем больше мусора можно было увидеть. Впрочем, Артем отмечает, что этот коллектор уже очистили.

Загрязнение коллекторной системы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Раньше он был настолько забит мусором, что коряги и весь мусор, который намывало сюда водой торчал отсюда, из этого навеса, он прямо выпирал и доставал просто к потолку", — рассказывает сталкер Артем Шенон.

Сталкер Артём Шенон. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что этот коллектор привели в порядок, коммунальщикам остается еще много работы. При этом стоит не забывать еще и о малых реках, впадающих в ту же Лыбидь.

Справедливости ради, стоит отметить, что проблема дождеприемников касается не только Киева. Во многих мировых столицах происходят затопления, как, например, в Гонконге.

Эксперты отмечают, что существуют методы борьбы с ливнями. К примеру, в развитых странах применяют специальный гидрофобный асфальт, который впитывает воду, пропуская ее через себя. Это так называемый дренажный асфальт, и вода во время дождей не течет реками по улицах, а попадает в водоприемники. Но в Киеве такого асфальта, конечно, нет.

В сухом остатке выходит, что средств на реконструкцию ливневых систем, как оказалось, достаточно, но при этом они не реализуются. Некоторые застройщики пренебрегают строительством ливневостоков, предусмотренных проектом. Дождевые канализации и реки загрязняются бытовым мусором. Выходит, что на каждом из этапов необходим тщательный контроль, который должны обеспечить власти столицы.