Заявление на Арестовича: нардепка требует не пускать его в публичное пространство

На Алексея Арестовича написали заявление. Фото: google

Народный депутат Инна Совсун написала на Алексея Арестовича заявление в полицию из-за распространения ненависти к женщинам. Она требует не только серьезного расследования правоохранителей, но и реакции от медиа, которых призывает не приглашать его в эфиры.

Об этом она эксклюзивно рассказала Новини.LIVE в комментарии.

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"Я ожидаю, что правоохранители откроют дело и отнесутся к расследованию серьезно. Не просто соберут и отследят семинары, а увидят более широкую картину. Потому что высказывания, призывающие к насилию в отношении женщин и дискриминации, Арестович озвучивал не только во время семинаров. Это тенденция. Он пытается сказать, что он был в артистическом образе, так это неправда. Очевидно, это были не единственные высказывания, которые призывали и к насилию, и к пренебрежительному отношению к женщинам", — сказала Совсун.

Цитата Арестовича о женщинах. Фото: из открытых источников

Кроме того, народный депутат подчеркивает ответственность медиа. Она считает, что должна быть моральная ответственность СМИ, чтобы не приглашать в эфиры людей, имеющих длительную историю лжи и обмана.

"Это о вопросе уважения медиа к зрителям. Потому что есть вещи, которые должны быть неприемлемыми. Единственная реакция, которая должна быть — прекратить приглашать его на эфиры и не давать ему площадку для того, чтобы распространять неадекватные взгляды в обществе", — добавила Совсун.

Добавим, что теперь народная депутат тщательнее следит за поведением Арестовича. Недавно в Facebook она сделала новое сообщение о том, как Алексей Арестович выступал офлайн на "Форуме свободной России" в Таллинне. Она написала заявление в Государственную пограничную службу, чтобы узнать, на основании каких документов Арестович пересек границу.

"Кто согласовал его выезд, у этого чиновника есть фамилия? Если Арестович выехал по приглашению, какая его должность там указана. В программе мероприятия Арестович указан как военный эксперт. При этом титруют его: "политический деятель, внештатный советник президента Украины". И еще вопрос. Чем этот коуч личностного роста для хороших россиян лучше десятков тысяч украинских военнослужащих, которые не могут посетить за границей свои семьи, потому что командиры не отпускают?", — написала Совсун.

Конференция с участием Арестовича. Фото: из открытых источников

Напомним, что авторы YouTube-канала "Пылает" Яна Брензей и Эмма Антонюк приобрели "психологический" курс Арестовича. Блогерки поделились, что в своих семинарах экс-советник руководителя ОП одобряет насилие, пропагандирует сексизм и стереотипы. Фрагменты семинара разлетелись по сети, люди возмутились, но экс-чиновник ответил на все обвинения сарказмом.

После этого народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Новости.LIVE разобралось, чем сексистский скандал обернется для политического будущего Арестовича.