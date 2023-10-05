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Нардепка вимагає перевірити виїзд Арестовича за кордон і не пускати його в ефіри

5 жовтня 2023 12:23
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Заява на Арестовича: нардепка вимагає не пускати його у публічний простір
На Олексія Арестовича написали заяву. Фото: google
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Народна депутатка Інна Совсун написала на Олексія Арестовича заяву у поліцію через розповсюдження ненависті до жінок. Вона вимагає не лише серйозного розслідування від правоохоронців, а і реакції від медіа, яких закликає не запрошувати його в ефіри. 

Про це вона ексклюзивно розповіла Новини.LIVE у коментарі. 

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"Я чекаю, що правоохоронці відкриють справу і поставляться до розслідування серйозно. Не просто зберуть і відслідкують семінари, а побачать ширшу картину. Бо висловлювання, які закликають до насильства щодо жінок та дискримінації, Арестович озвучував не тільки під час семінарів. Це тенденція. Коли він намагається сказати, що він був в артистичному образі, то це неправда. Вочевидь це буди не єдині висловлювання, які закликали і до насильства, і до зневажливого ставлення до жінок", — сказала Совсун. 

Арестович
Цитата Арестовича про жінок. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, народна депутатка наголошує на відповідальності медіа. Вона вважає, що має бути моральна відповідальність ЗМІ, аби не запрошувати в ефіри людей, які мають тривалу історію брехні та обману. 

"Це про питання поваги медіа до глядачів. Тому що є речі, які мають бути неприйнятними. Єдина реакція, яка має бути — припинити запрошувати його на ефіри і не давати йому майданчик для того, аби поширювати неадекватні погляди у суспільстві", — додала Совсун.

Додамо, що тепер народна депутатка ретельніше слідкує за поведінкою Арестовича. Нещодавно у Facebook вона зробила новий допис щодо того, як Олексій Арестович виступав офлайн на "Форум свободной России" в Таллінні. Вона написала заяву до Державної прикордонної служби, щоб дізнатися, на підставі яких документів Арестович перетнув кордон.

"Хто погоджував його виїзд, у цього посадовця ж є прізвище? Якщо Арестович виїхав за запрошенням, яка його посада там вказана. У програмі заходу Арестович вказаний як воєнний експерт. При цьому титрують його: "політичний діяч, позаштатний радник президента України"...І ще питання. Чим цей коуч особистісного зростання для хороших росіян кращий за десятки тисяч українських військовослужбовців, які не можуть навідати за кордоном свої родини, бо командири не відпускають?", — написала Совсун. 

Арестович
Конференція за участі Арестовича. Фото: з відкритих джерел 

Нагадаємо, що авторки YouTube-каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк придбали "психологічний" курс Арестовича. Блогерки поділилися, що у своїх семінарах ексрадник керівника ОП схвалює насилля, пропагує сексизм і стереотипи. Фрагменти семінару розлетілися мережею, люди обурилися, але експосадовець відповів на всі звинувачення сарказмом. 

Після цього народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Новини.LIVE розібралося, чим сексистський скандал обернеться для політичного майбутнього Арестовича. 

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