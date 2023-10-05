Проверка колл-центра: нардеп Дмитрук написал заявление об избиении

Артема Дмитрука обвиняют в избиении. Фото: Скриншот

Народный депутат Артем Дмитрук попал в скандал — в сети распространяется видео, будто он избил парня. Сам депутат заявил, что это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую Дмитрук осуществлял с коллегами. После потасовки нардеп написал заявление в полицию.

Все детали Артем Дмитрук эксклюзивно рассказал Новини.LIVE.

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"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео" , — сказал нардеп.

Народный депутат Артем Дмитрук. Фото: Facebook

В сети распространяется видео, где неизвестный молодой парень заявил на камеру, что Дмитрук его избил. В настоящее время на видео видно, что сам нардеп у машины полиции общается с правоохранителями.

В комментарии для Новости.LIVE Дмитрук заявил, что этот парень — подставное лицо. Ведь он и во время прошлой проверки этого колл-центра пытался спровоцировать народных депутатов. В этот раз, по словам нардепа, его целью был мобильный телефон с информацией.

"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — рассказал Дмитрук.

Кроме того, в руках у парня был нож. По словам нардепа, он начал бежать на него.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", — добавил Дмитрук.

Заявление в полицию

Заявление в полицию написали сразу два народных депутата — Артем Дмитрук и Александр Куницкий.

"Мы написали по поводу нападения на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним сбежать. Я считаю. что цель была именно забрать телефон Александра с материалами, которые мы сняли", — подытожил нардеп.

Напомним, в Днепре ликвидировали call-центр , который обворовывал украинцев , проживающих в Польше. Мошенники коварно узнавали банковские данные своих жертв.