Перевірка кол-центру: нардеп Дмитрук написав заяву про побиття

Артема Дмитрука звинувачують у побитті. Фото: Скріншот

Народний депутат Артем Дмитрук потрапив у скандал — в мережі шириться відео, ніби він побив хлопця. Сам депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку Дмитрук здійснював з колегами. Після бійки нардеп написав заяву в поліцію.

Всі деталі Артем Дмитрук ексклюзивно розповів Новини.LIVE.

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"Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр “Протасов” для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео", — сказав нардеп.

Народний депутат Артем Дмитрук. Фото: Facebook

У мережі шириться відео, де невідомий молодий хлопець заявив на камеру, що Дмитрук його побив. В цей час на відео видно, що сам нардеп біля машини поліції спілкується з правоохоронцями.

У коментарі для Новини.LIVE Дмитрук заявив, що цей хлопець — підставна особа. Адже він і під час минулої перевірки цього кол-центру намагався спровокувати народних депутатів. Цього разу, за словами нардепа, його ціллю був мобільний телефон з інформацією.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", — розповів Дмитрук.

Окрім того, у руках хлопця був ніж. За словами нардепа, з ним він почав бігти на нього.

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж", — додав Дмитрук.

Заява в поліцію

Заяву до поліції написали одразу два народні депутати — Артем Дмитрук та Олександр Куницький.

"Ми написали щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю. що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували call-центр, який обкрадав українців, що проживають в Польщі. Шахраї підступом дізнавалися банківські дані своїх жертв.