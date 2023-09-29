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"На фронте ты и мама, и папа": депутат ВР о службе в ВСУ

29 сентября 2023 17:31
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Депутат ВР рассказала о службе в армии: эксклюзив
Людмила Буймистер. Фото: FB/Людмила Буймистер
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер не собирается строить военную карьеру и после окончания военного положения вернется в гражданскую жизнь.

Буймистер — единственная депутатка ВР, которая служит в ВСУ и сделала это по собственному желанию еще в начале войны.

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Кто из депутатов служит в ВСУ

По словам депутатки, в настоящее время она несет службу на Луганском направлении в 111 бригаде ТРО.

"Когда ты народный депутат и приезжаешь в подразделения в самые трудные моменты, когда нужно держать линию обороны, то ты там и психолог, и мама, и папа, и надежда на то, что какие-то проблемы можно будет оперативнее решить, и где-то снаряды достать. В боевой ситуации делаешь то, что нужно", — рассказала Буймистер.

Сейчас депутат имеет звание сержант. По ее словам, прямого запрета Закона на мобилизацию нардепов на общих началах во время действия военного положения, службой в ВСУ и работой в ВР — нет.

"Несколько моих коллег официально служит в ВСУ. Это Сергей Рудык, Роман Лозинский. Поэтому депутаты разные. Но есть и такие, кто и к Днепру боится приблизиться", — уточнила Буймистер.

Напомним, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина должна одержать победу в войне, и то, как будет определена победа, должно зависеть только от Украины, а не от других стран.

Это заявление не связано со стратегией национальной обороны Германии.

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