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"На фронті ти і мама, і тато": депутатка ВР про службу в ЗСУ

29 вересня 2023 17:31
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Депутатка ВР розповіла про службу в армії: ексклюзив
Людмила Буймістер. Фото: FB/Людмила Буймістер
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Депутатка Верховної Ради Людмила Буймістер не збирається будувати військову карʼєру і після закінчення воєнного стану повернеться до цивільного життя.

Буймістер — єдина депутатка ВР, яка служить в ЗСУ і зробила це за власним бажанням ще на початку війни.

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Хто із депутатів служить в ЗСУ

За словами депутатки, наразі вона несе службу на Луганському напрямку у 111 бригаді ТРО.

"Коли ти народний депутат і приїжджаєш до підрозділів у найважчі моменти, коли треба тримати лінію оборони, то ти там і психолог, і мама, і тато, і надія на те, що якісь проблеми можна буде оперативніше вирішити, і десь снаряди дістати. У бойовій ситуації робиш те, що треба", — розповіла Буймістер.

Наразі депутатка має звання сержант. За її словами, прямої заборони Закону на мобілізацію нардепів на загальних засадах під час дії воєнного стану і поєднання служби в ЗСУ із роботою у ВР — не має.

"Декілька моїх колег офіційно служить в ЗСУ. Це Сергій Рудик, Роман Лозинський. Тому депутати є різні. Але є і такі, хто і до Дніпра боїться наблизитись", — уточнила Буймістер.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна має здобути перемогу у війні, і те, як буде визначено перемогу, має залежати тільки від України, а не від інших країн. Ця заява не пов'язана зі стратегією національної оборони Німеччини.

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