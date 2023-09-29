Депутатка ВР розповіла про службу в армії: ексклюзив

Людмила Буймістер. Фото: FB/Людмила Буймістер

Депутатка Верховної Ради Людмила Буймістер не збирається будувати військову карʼєру і після закінчення воєнного стану повернеться до цивільного життя.

Буймістер — єдина депутатка ВР, яка служить в ЗСУ і зробила це за власним бажанням ще на початку війни.

Читайте також:

Як це бути депутатом в окопах, після комфортної роботи під куполом на Грушевського — Людмила Буймістер розповіла в інтервʼю Новини.LIVE.

Хто із депутатів служить в ЗСУ

За словами депутатки, наразі вона несе службу на Луганському напрямку у 111 бригаді ТРО.

"Коли ти народний депутат і приїжджаєш до підрозділів у найважчі моменти, коли треба тримати лінію оборони, то ти там і психолог, і мама, і тато, і надія на те, що якісь проблеми можна буде оперативніше вирішити, і десь снаряди дістати. У бойовій ситуації робиш те, що треба", — розповіла Буймістер.

Наразі депутатка має звання сержант. За її словами, прямої заборони Закону на мобілізацію нардепів на загальних засадах під час дії воєнного стану і поєднання служби в ЗСУ із роботою у ВР — не має.

"Декілька моїх колег офіційно служить в ЗСУ. Це Сергій Рудик, Роман Лозинський. Тому депутати є різні. Але є і такі, хто і до Дніпра боїться наблизитись", — уточнила Буймістер.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна має здобути перемогу у війні, і те, як буде визначено перемогу, має залежати тільки від України, а не від інших країн. Ця заява не пов'язана зі стратегією національної оборони Німеччини.